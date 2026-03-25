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    BARCLAYS stuft Siemens Healthineers auf 'Positiv'

    BARCLAYS stuft Siemens Healthineers auf 'Positiv'
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    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Healthineers vor den am 7. Mai erwarteten Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 59 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Medizintechnikkonzern dürfte unterhalb der angestrebten Bandbreite gewachsen sein, schrieb Hassan Al-Wakeel in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Zudem rechne er aufgrund hoher Vergleichswerte aus dem Vorjahr, negativer Wechselkurseffekte und Zölle mit einem Profitabilitätsrückgang./rob/edh/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 20:55 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 05:00 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 37,08EUR auf Tradegate (25. März 2026, 14:04 Uhr) gehandelt.




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