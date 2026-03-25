BARCLAYS stuft DHL Group auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DHL Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Der Logistikkonzern dürfte im Express-Geschäft aufgrund des Nahost-Konflikts im ersten Quartal eine zusätzliche Treibstoffbelastung von 50 bis 100 Millionen Euro verzeichnet haben, schrieb Marco Limite in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Preisgestaltungsmacht auf mittlere Sicht beurteilt er positiv./edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 19:42 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 45,32EUR auf Tradegate (25. März 2026, 14:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Marco Limite

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 54

Kursziel alt: 54

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

