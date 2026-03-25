BARCLAYS stuft DHL Group auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DHL Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Der Logistikkonzern dürfte im Express-Geschäft aufgrund des Nahost-Konflikts im ersten Quartal eine zusätzliche Treibstoffbelastung von 50 bis 100 Millionen Euro verzeichnet haben, schrieb Marco Limite in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Preisgestaltungsmacht auf mittlere Sicht beurteilt er positiv./edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 19:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 19:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 45,32EUR auf Tradegate (25. März 2026, 14:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Marco Limite
Analysiertes Unternehmen: DHL Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 54
Kursziel alt: 54
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Marco Limite
Analysiertes Unternehmen: DHL Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 54
Kursziel alt: 54
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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