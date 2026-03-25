ANALYSE-FLASH
RBC hebt Ziel für RWE auf 62,50 Euro - 'Outperform'
- RBC hebt Kursziel für RWE von 58 auf 62,50 Euro
- Alexander Wheeler sieht Wachstumschancen bei RWE
- Fokus auf Batteriespeicher, Gaskraft und Erneuerbare
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für RWE von 58 auf 62,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Alexander Wheeler blieb am Dienstag optimistisch, was die Wachstumsmöglichkeiten des Energiekonzerns betrifft. Eine bedeutende Chance sieht der Experte zum Beispiel am Markt für Batteriespeicher, aber auch beim Ausbau der Gaskraftwerks-Kapazitäten und Erneuerbaren Energien./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 17:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 00:45 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,06 % und einem Kurs von 56,56 auf Tradegate (25. März 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um -5,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,03 %.
Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 42,28 Mrd..
RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -3,20 %/+10,88 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 62,50 Euro
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Guten Tag!
Normalerweise gehe ich bei Aktien raus, wenn ich gut im Gewinn bin und die Aktie nochmal so zulegt und ein Mehrjahreshoch erreicht.
Guten Morgen!