Maschinenbauer Dürr will höhere Dividende zahlen
- Dürr erhöht Dividende auf 0,80 Euro je Aktie
- Erhöhung entspricht 14 Prozent gegenüber Vorjahr
- Dürr im SDax will Aktionäre am Erfolg beteiligen
BIETIGHEIM-BISSINGEN (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer und Autozulieferer Dürr will seine Aktionäre am Erfolg des Unternehmens im vergangenen Jahr teilhaben lassen und die Dividende erhöhen. Für das abgeschlossene Jahr sollen je Aktie 0,80 Euro und damit 14 Prozent mehr gezahlt werden als im Vorjahr, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Mittwoch in Bietigheim-Bissingen mitteilte./err/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Duerr Aktie
Die Duerr Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,60 % und einem Kurs von 19,08 auf Tradegate (25. März 2026, 14:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Duerr Aktie um -3,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -24,58 %.
Die Marktkapitalisierung von Duerr bezifferte sich zuletzt auf 1,31 Mrd..
Duerr zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +16,28 %/+106,13 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Duerr - 556520 - DE0005565204
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Duerr. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Guten Morgen!