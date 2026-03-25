UBS stuft ENI auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eni auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Geringere Investitionen, eine höhere Produktion und mehr Kapitalausschüttungen seien die Kernmerkmale, schrieb Joshua Stone in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit Blick auf den Kapitalmarkttag des Ölkonzerns. Eni bleibe einer der aussichtsreichsten Werte./mf/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 17:21 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 17:21 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,76 % und einem Kurs von 22,90EUR auf Tradegate (25. März 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Joshua Stone

Analysiertes Unternehmen: ENI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 28

Kursziel alt: 28

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

