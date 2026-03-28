Uni-Schock in den USA: Warum MBA-Programme immer teurer werden

Bei vielen MBA-Programmen in den USA steigen die Studiengebühren, wie Bloomberg berichtet. Das Problem ist allerdings hierbei tiefgreifender, denn auch die Betriebskosten, die den Studiengebühren zugrunde liegen, steigen stetig. An Business Schools treten die Faktoren, die die Hochschulbildung verteuern, besonders deutlich hervor. So stiegen an der Harvard Business School die Kosten für die Ausbildung jedes einzelnen Studenten laut des jüngsten Jahresberichts der Schule zwischen dem Geschäftsjahr 2022 und 2025 um 18 Prozent auf über eine halbe Million US-Dollar.

Ein MBA ist in den USA ein kostspieliges Zeugnis. Gleichzeitig ist es ein weltweit führendes, meist zweijähriges Vollzeitstudium, das exzellente Karrierechancen und hohe Gehälter (durchschnittlich 150.000 US-Dollar) bietet. Aus diesem Grund stehen jedes Jahr zahlreiche Bewerber vor der schwierigen Entscheidung: Die vollen Gebühren eines renommierten Programms zu zahlen oder von günstigeren Studiengebühren – oder gar einem Vollstipendium – an einer weniger angesehenen Hochschule zu profitieren.

Bei den Gehältern fängt es dort an. Das Hochschulwesen ist im Kern ein Personalgeschäft, die Vergütung macht etwa 85 Prozent der vom HEPI erfassten Kosten aus. Die Kosten für qualifizierte Arbeitskräfte steigen schneller als die Preise für Waren und Dienstleistungen, die ein Haushalt kauft. Der größte Kostenfaktor im Budget jeder Hochschule sind die Gehälter der Dozenten, insbesondere an Wirtschaftshochschulen, wo Professoren in der Regel deutlich mehr verdienen als ihre Kollegen in anderen Fachrichtungen.

Die hohen Gebühren bedeuten nicht automatisch hohe Margen

Gerade bei Eliteprogrammen liegt der eigentliche Kostenblock deutlich über der reinen Studiengebühr. Harvard Business School beziffert die Kosten je "degree-seeking student" inzwischen auf mehr als 500.000 US-Dollar; das waren 18 Prozent mehr als im Geschäftsjahr 2022. Gleichzeitig lag die Erstjahresgebühr 2025 bei 76.410 US-Dollar, und MBA-Gebühren machten nur 13 Prozent der Gesamterlöse der Schule aus. Viel Geld kommt also aus anderen Quellen wie Executive Education, Publishing und Spenden.

Die Nachfrage hält sich trotz Preisschock erstaunlich gut

Harvard meldete für das Geschäftsjahr 2025 mehr als 9.400 Bewerbungen auf das MBA-Programm bei einer Zulassungsquote von 12 Prozent. GMAC zufolge berichteten 54 Prozent der US-Vollzeit-MBA-Programme mit zwei Jahren Dauer im Jahr 2025 von steigenden Bewerberzahlen. Zugleich gelten Vollzeit-MBA-Bewerber laut der neuesten GMAC-Prospective-Students-Umfrage als die am wenigsten preissensiblen Interessenten im Business-School-Markt.

Der Return on Investment ist weiter stark — aber sehr ungleich verteilt

Für die USA nennt GMAC derzeit ein Median-Einstiegsgehalt von 125.000 US-Dollar für MBA-Absolventen. An der Spitze liegen Eliteprogramme deutlich darüber: Harvard weist für die Class of 2025 ein Median-Grundgehalt von 184.500 US-Dollar aus; die Wharton School kommt für die Class of 2025 auf ein Median-Jahresgehalt von 185.000 US-Dollar. Das spricht dafür, dass der ROI an Top-Schulen weiter funktionieren kann, während er bei schwächeren Programmen viel fragiler ist.

Die Preisschilder der Unis sind inzwischen extrem hoch

Die Wharton School veranschlagt für 2025/26 Gesamtkosten von 132.404 US-Dollar pro Jahr. Bei Stanford liegt allein die jährliche Tuition 2025/26 bei 148.872 US-Dollar; gleichzeitig erhält dort ungefähr die Hälfte der MBA-Studenten Fellowship-Mittel von im Schnitt rund 47.000 US-Dollar pro Jahr. Der Markt lebt also immer stärker von hohen Listenpreisen plus individueller Rabattierung.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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