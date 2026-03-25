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    UBS stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Neutral'

    UBS stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Neutral'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Swiss Re von 135 auf 131 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Will Hardcastle untersuchte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Reserven des Rückversicherers im Bereich der Schaden- und Unfallversicherungen. Die Daten hätten ausreichend Anhaltspunkte dafür gegeben, dass seine Erwartungen hinsichtlich der Freigabe der Reserven erfüllt werden können. Seine Gewinnschätzung je Aktie für 2026 veränderte er nur leicht. Für 2027 und 2028 jedoch kürzte er sie um ein respektive vier Prozent. Dies begründete der Experte mit den Margenperspektiven im Schaden- und Unfallbereich./rob/tih/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 22:19 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 141,8EUR auf Lang & Schwarz (25. März 2026, 14:14 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Will Hardcastle
    Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 131
    Kursziel alt: 135
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 131,00CHF, was eine Steigerung von +1,51% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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