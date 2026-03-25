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    Türkei in Alarmmodus

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    Reicht das Gold noch, um die Lira zu retten?

    Die Türkei will die Lira im Iran-Krieg offenbar mit neuen Mitteln stützen. Goldreserven rücken in den Fokus. Das zeigt, wie ernst die Lage an Devisenmarkt und Anleihenmarkt geworden ist.

    Türkei in Alarmmodus - Reicht das Gold noch, um die Lira zu retten?
    Foto: picture alliance / Zoonar | DesignIt

    Die türkische Zentralbank bereitet nach einem Bericht von Bloomberg zusätzliche Schritte vor, um die Lira gegen die Verwerfungen des Iran-Kriegs zu stützen. Demnach prüfen die Währungshüter, ob ein Teil der Goldreserven mobilisiert werden kann. Nach Angaben mit der Sache vertrauter Personen wurden in London bereits mögliche Gold-gegen-Devisen-Swaps besprochen. 

    Der Schritt wäre bemerkenswert

    Die Türkei hat ihr Goldpolster in den vergangenen zehn Jahren massiv ausgebaut, um die Abhängigkeit von auf US-Dollar lautenden Anlagen zu verringern. Nach von Bloomberg zusammengestellten Daten lagen die Goldreserven Anfang März bei rund 135 Milliarden US-Dollar. Ökonom Fatih Akcelik von JPMorgan Chase schätzt, dass etwa 30 Milliarden US-Dollar davon bei der Bank of England lagern. In einer Analyse schrieb er, diese Bestände könnten "ohne logistische Einschränkungen" für Eingriffe am Devisenmarkt genutzt werden.

    Für die Türkei kommt der neue Druck zur Unzeit

    Das Land importiert fast sein gesamtes Öl und Gas. Die Verbraucherpreise lagen im Februar 31,53 Prozent über dem Vorjahr, wie offizielle Daten zeigen. Zugleich versucht die Zentralbank, die Lira real aufzuwerten. Sie will also verhindern, dass die Währung schneller fällt als die monatliche Inflation. Genau diese Strategie wird durch steigende Energiekosten und den Abfluss von Reserven immer teurer.

    Ankara hat bereits reagiert

    Nach Reuters-Informationen verkaufte die Zentralbank Anfang März rund acht Milliarden US-Dollar am Devisenmarkt, nachdem der Krieg in der Region die Energiepreise nach oben getrieben hatte. Zudem kappte sie die Liquidität, verteuerte die Lira-Finanzierung und verlagerte die Refinanzierung vom Leitzins von 37 Prozent auf ein teureres Fenster von 40 Prozent. Händler preisen inzwischen für den kommenden Monat eine Zinserhöhung um 100 Basispunkte ein.

    Parallel dazu baut die Türkei andere Reservepositionen ab. Laut Bloomberg verkauften die Entscheidungsträger in den vergangenen Wochen Fremdwährungsanleihen anderer Staaten im Volumen von rund 16 Milliarden US-Dollar, darunter auch Staatsanleihen der Vereinigten Staaten.

    Ende Januar hielt Ankara demnach weniger als 17 Milliarden US-Dollar in Papieren aus Washington. 2015 waren es noch 82 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig stießen ausländische Investoren türkische Staatsanleihen in der Woche bis zum 13. März so schnell wie nie zuvor ab, wie Daten der Zentralbank zeigen. Auch auf dem Großen Basar in Istanbul wurde der US-Dollar zuletzt mit Aufschlag auf den Interbankenkurs gehandelt. Das deutet auf wachsenden Druck im Inland hin.

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    Im laufenden Jahr hat die Lira im Schnitt rund 0,05 Prozent pro Tag verloren. Dass nun sogar das Goldpolster zur Verteidigung der Währung in den Blick rückt, zeigt, wie angespannt die Lage ist.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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