Silberpreis nach gewaltigem Abverkauf: Steigt Silber jetzt wieder rasant an?

Ende Januar kratzte der Silberpreis noch an der Marke von 120 US-Dollar. Die Ernennung von Walsh als Powell-Nachfolger an der Spitze der Fed schürte damals Sorgen hinsichtlich einer restriktiveren Politik der US-Notenbank. Der US-Dollar erholte sich leicht. Gold und Silber kamen daraufhin deutlich zurück – nach der imposanten Preisrallye war der Korrekturbedarf enorm. Als es nach einem erfolgreichen Abschluss der Bodenbildung aussah, übte der Beginn der Iran-Kriegs abermals massiven Druck auf Gold, Silber, Kupfer etc. aus. Der Anstieg von Brent Öl und WTI Öl befeuerte Inflationsängste. Der Markt „verabschiedete“ sich endgültig von der Erwartung baldiger Zinssenkungen der US-Notenbank. Der US-Dollar erholte sich. Aber vor allem legten die Anleiherenditen seit Anfang März kräftig zu. Und das wurde für die Edelmetalle zunehmend zum Belastungsfaktor.

Die Situation rund um die Entwicklung der Anleiherenditen wurde im gestrigen Gold-Kommentar bereits ausführlich dargelegt. Der jüngste Vorstoß zur Beendigung des Krieges sorgte nun für einen weiteren Rückgang der Renditen der für die Betrachtung wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen. Nach ihrem Ausflug zu Wochenbeginn auf 4,45 Prozent kamen diese zuletzt auf 4,33 Prozent zurück. Der Würgegriff lockert sich aktuell. Das gibt Gold und Silber die Chance, um einmal durchzuatmen. Entsprechend reagierte der Silberpreis mit einem Anstieg.

Gold vs. Silber – Die Gold-Silber-Ratio im Blick

Die Gold-Silber-Ratio gibt unter anderem Aufschluss darüber, ob Silber im Vergleich zu Gold Nachholpotenzial hat. Der Goldpreis notiert aktuell bei 4.563 US-Dollar, der Silberpreis bei 73 US-Dollar. Die Gold-Silber-Ratio beträgt aktuell 62,5. Die Ratio notiert demnach auf ihrem langfristig relevanten Durchschnittswert von 60. Ein unmittelbares Nachholpotenzial ist somit nicht abzuleiten. Nicht unerwähnt soll jedoch bleiben, dass sich der Markt Ende Januar mit einer Ratio von 46 arrangieren konnte bzw. musste.

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Steigt Silber jetzt wieder rasant an?

In den letzten Wochen rückten die fundamentalen Aspekte ein wenig in den Hintergrund. Das strukturelle Defizit, in dem der Silbermarkt bereits seit Jahren gefangen ist, ist potenziell preistreibend. Während des Abverkaufs spielte das jedoch keine Rolle. Mit dem Abverkauf könnte Silber über das Ziel hinausgeschossen sein. Die Übertreibung auf der Unterseite bzw. der Rücksetzer auf 60 US-Dollar könnte den Boden für eine kräftige Gegenbewegung bereitet haben. Mit der Rückkehr des Silberpreises über die Zone 70 US-Dollar / 71 US-Dollar wurde ein erster wichtiger Schritt unternommen. Diesen Vorstoß gilt es, zu manifestieren. Aus charttechnischer Sicht muss Silber die Widerstände bei 80 US-Dollar, 90 US-Dollar und 96 US-Dollar überwinden, um das Comeback voranzutreiben. Etwaige Rücksetzer sollten hingegen im Bereich von 60 US-Dollar enden. Sollte es für Silber gar unter die 54,5 US-Dollar gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig.

Produzentenaktien auf dem Silbertablett

Die Korrektur schlug vor allem bei den Produzentenaktien erbarmungslos zu. Barrick, Newmont, Agnico Eagle Mines oder aber Hecla Mining und Pan American Silver wurden regelrecht nach unten geprügelt.

Das gibt meinungsstarken und antizyklisch agierenden Anlegern und Investoren die Gelegenheit, sich nach fundamental exzellent aufgestellten Produzentenaktien umzusehen. Nicht zuletzt durch die im letzten Jahr erfolgte Übernahme von MAG Silver gehört Pan American Silver zu den aussichtsreichsten Gold- und Silberproduzenten. Doch auch vor den Kanadiern machte die Wucht der Korrektur nicht Halt, wie der obere Chart zeigt. Ausgehend vom Doppeltop im Bereich 94 CAD ging es fast bis auf die zentrale Unterstützung von 60 CAD. Aktuell ist eine Erholung zu beobachten. Sollte die Aktie über die 70 CAD zurückkehren können, würde sich für Pan American Silver die Tür in Richtung 83 CAD bzw. 94 CAD öffnen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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