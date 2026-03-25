Schleppende Einführung der E-Akten in Kliniken

BERLIN (dpa-AFX) - Die Verwendung der neuen elektronischen Patientenakten (ePA) in den Kliniken kommt nur schleppend in Gang. Wie die Deutsche Krankenhausgesellschaft nach einer Befragung von 489 Kliniken von Ende Februar mitteilte, können die ePA lediglich 26 Prozent der Häuser krankenhausweit nutzen. Gesetzlich sind Kliniken wie Praxen bereits seit Oktober verpflichtet, die E-Akten zu nutzen und Daten wie Befunde oder Laborwerte einzustellen.

90 Prozent der Kliniken haben der Erhebung zufolge die technische Inbetriebnahme gestartet - doch 18 Prozent warteten zuletzt noch auf Updates ihrer Verwaltungssysteme, die Softwarehersteller liefern, wie zuerst die "Augsburger Allgemeine" berichtete.