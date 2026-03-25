Lobe Sciences Ltd. meldet verbesserte Finanzlage und gibt strategisches Update bekannt

- Barmittel um mehr als das 24-Fache gestiegen, von 0,24 Mio. $ auf 5,99 Mio. $

- Das Nettoumlaufvermögen verbesserte sich um 6,1 Mio. $, von (2,01 Mio. $) auf 4,05 Mio. $

- Ausstehende Warrants um ca. 70 % reduziert, von 43 Mio. auf 13 Mio.

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 25. März 2026 / Lobe Sciences Ltd. („Lobe“ oder das „Unternehmen“) (CSE:LOBE)(OTCQB:LOBEF)(Frankfurt:LOBE) hat heute ein strategisches und finanzielles Update veröffentlicht, in dem die erheblichen Verbesserungen seiner Finanzlage seit dem 31. August 2024 nach einem Führungswechsel hervorgehoben werden.

Seit dem Ende des Geschäftsjahres 2024 hat das Unternehmen seine Bilanz und Kapitalstruktur erheblich gestärkt. Die Wandelanleihen und sonstigen Verbindlichkeiten wurden von 2.350.637 $ auf 436.864 $ reduziert, was einem Rückgang von etwa 81 % entspricht. Die ausstehenden Warrants wurden von etwa 43 Millionen auf etwa 13 Millionen reduziert, wodurch die potenzielle zukünftige Verwässerung um etwa 70 % gesenkt wurde.

Im gleichen Zeitraum steigerte Lobe seinen Barmittelbestand von 237.772 $ auf 5.991.614 $ und erhöhte die Bilanzsumme von 258.570 $ auf 7.084.174 $. Das Nettoumlaufvermögen verbesserte sich um ca. 6,1 Mio. $, von (2.008.849 $) auf 4.047.891 $. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Veränderungen eine diszipliniertere und kapitaleffizientere Strategie widerspiegeln und eine solidere Grundlage für die Weiterentwicklung seiner Entwicklungsprogramme bieten.

Lobe hat ein kapitaleffizienteres, auf Tochtergesellschaften basierendes Entwicklungsmodell eingeführt, das darauf ausgelegt ist, die Gemeinkosten auf Ebene der Muttergesellschaft zu senken, wissenschaftliche und administrative Ressourcen programmübergreifend zu teilen und die Verwässerung der Anteile zu begrenzen. Das Unternehmen hat Cynaptec Pharmaceuticals, Inc. und Applied Lipid Technologies Inc. gegründet, um Entwicklungsprogramme in den Bereichen chronische Cluster-Kopfschmerzen, Substanzgebrauchsstörungen und Sichelzellenanämie voranzutreiben und gleichzeitig den Eigenkapitalwert auf Ebene der Muttergesellschaft zu erhalten.

Im Rahmen dieses Modells teilen sich die Tochtergesellschaften Gemeinkosten und wissenschaftliches Personal, wodurch die Kosten pro Programm gesenkt werden und gleichzeitig von einer höheren Effizienz bei der Nutzung externer Ressourcen über mehrere parallele Projekte hinweg profitiert wird. Das Unternehmen prüft weiterhin Möglichkeiten, dieses Modell auf synergetische Bereiche auszuweiten, die die Kapitaleffizienz und den Shareholder Value weiter steigern könnten.

„Das vergangene Jahr spiegelt unsere gezielten Bemühungen wider, die Bilanz von Lobe so zu stärken, dass die Verwässerung minimiert und der langfristige Shareholder Value erhalten bleibt“, sagte Dr. Fred Sancilio, CEO, Vorsitzender und Hauptaktionär von Lobe Sciences. „Dies haben wir zum Teil durch die Kapitalbeschaffung mittels des Verkaufs einer 34-prozentigen Beteiligung an Cynaptec Pharmaceuticals zu einer Bewertung erreicht, die unserer Ansicht nach den zugrunde liegenden Wert des L-130-Programms besser widerspiegelte, während Lobe die Mehrheitsbeteiligung an der Tochtergesellschaft und deren Technologie behalten konnte. Außerdem haben wir den Großteil unserer ausstehenden Wandelanleihen zu günstigen Konditionen in Lobe-Eigenkapital umgewandelt, ohne Warrants oder andere finanzielle Anreize, was die Verbindlichkeiten erheblich reduzierte und unsere Kapitalstruktur vereinfachte. Zusammen haben diese Maßnahmen unseren Barmittelbestand gestärkt, das Working Capital verbessert und unsere Finanzierungsreichweite verlängert. Dies spiegelte sich in unserem jüngsten Prüfungsbericht wider, der keinen erläuternden Absatz zur Unternehmensfortführung enthielt. Wir sind der Ansicht, dass diese stärkere finanzielle Basis uns besser in die Lage versetzt, die klinischen Programme unserer Tochtergesellschaften auf disziplinierte und kapitaleffiziente Weise voranzutreiben.“

Das Management rechnet in den kommenden Monaten mit mehreren potenziellen Entwicklungs- und strategischen Meilensteinen, da das Unternehmen die Programme seiner Tochtergesellschaften weiter vorantreibt und strategische Möglichkeiten zur Steigerung des Shareholder Value evaluiert.

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Über Lobe Sciences Ltd. (CSE:LOBE | OTCQB:LOBEF | Frankfurt:LOBE.F)

Lobe Sciences Ltd. ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das Programme zur Behandlung von Krankheiten mit ungedecktem medizinischem Bedarf vorantreibt. Das Unternehmen verfolgt eine strategische Entwicklung über seine Tochtergesellschaften, darunter eine Mehrheitsbeteiligung an Cynaptec Pharmaceuticals, Inc. und die hundertprozentige Tochtergesellschaft Applied Lipid Technologies Inc. (ehemals Altemia, Inc.).

Über Cynaptec Pharmaceuticals, Inc.

Cynaptec ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Therapien für neurologische und psychiatrische Erkrankungen widmet. Das erste Entwicklungsprogramm von Cynaptec konzentriert sich auf die Verwendung seiner firmeneigenen Verbindung L-130 (Psilocin-Mucat) zur Behandlung des erheblichen ungedeckten medizinischen Bedarfs von Patienten mit chronischem Cluster-Kopfschmerz, mit einem zusätzlichen vorläufigen Proof-of-Concept zur Bewertung des potenziellen Nutzens bei Substanzgebrauchsstörungen. Cynaptec befindet sich zu 64 % im Besitz von Lobe.

Über L-130 (Psilocin-Mucat)

L-130 ist ein neuartiges, patentiertes, orales, stabiles Analogon von Psilocin, dem aktiven Metaboliten des Prodrugs Psilocybin, das zur Verbesserung der Bioverfügbarkeit und therapeutischen Wirksamkeit entwickelt wurde und bei einer Vielzahl von neurologischen Erkrankungen therapeutisches Potenzial aufweist. Während herkömmliches Psilocin eine instabile Verbindung ist, deren Entwicklung als eigenständiges Arzneimittel für die Industrie eine Herausforderung darstellt, deuten das Stabilitäts- und Bioverfügbarkeitsprofil von L-130 sowie die damit verbundenen Sicherheits- und Wirksamkeitssignale auf das Potenzial für die Entwicklung von verschreibungspflichtigen Medikamenten für eine Vielzahl von neurologischen und psychiatrischen Indikationen hin.

Weitere Informationen:

Dr. Frederick D. Sancilio

Chief Executive Officer

Lobe Sciences Ltd.

E-Mail: info@lobesciences.com

Telefon: +1 (949) 505-5623

Website: www.lobesciences.com

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QUELLE: Lobe Sciences Ltd.

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