    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJenoptik AktievorwärtsNachrichten zu Jenoptik
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS stuft JENOPTIK AG auf 'Neutral'

    UBS stuft JENOPTIK AG auf 'Neutral'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Jenoptik nach detaillierten Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 27,50 Euro belassen. Im Februar habe es einige negative Überraschungen gegeben, schrieb Olivier Calvet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nun zeigten Details, dass etwa der Auftragseingang im Halbleitergeschäft des Technologiekonzerns im Vergleich zum Vorquartal nahezu unverändert geblieben sei. Zudem hob der Analyst hervor, dass die konkretisierten Jahresziele sehr breit gefasst wurden, was aber der bisherigen Praxis von Jenoptik entspreche. Aus dem Umstand, dass die neuen Ziele dem Konsens entsprechen, leitet er weder positive noch negative Kurstreiber ab./ck/rob/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 07:11 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,92 % und einem Kurs von 29,02EUR auf Tradegate (25. März 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Olivier Calvet
    Analysiertes Unternehmen: JENOPTIK AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 27,50
    Kursziel alt: 27,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    UBS stuft JENOPTIK AG auf 'Neutral' Die Schweizer Großbank UBS hat Jenoptik nach detaillierten Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 27,50 Euro belassen. Im Februar habe es einige negative Überraschungen gegeben, schrieb Olivier Calvet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     