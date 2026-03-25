DZ BANK stuft 1&1 auf 'Halten'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für 1&1 nach den jüngst vorgelegten Jahreszahlen von 25 auf 24 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Karsten Oblinger verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie vor allem auf den Ausblick des Telekomunternehmens. Die vorgelegten Zahlen für 2025 und die Prognosen des Managements für 2026 hätten nicht überrascht, schrieb er. Der Erstausblick auf 2027 und 2028 liege über seiner Prognose und signalisiere unerwartet hohe Sparpotenziale durch die zunehmende Nutzung des unternehmenseigenen Mobilfunknetzes. Ein wesentliches Element der Aktien-Story bleibe zudem die mittelfristige Übernahmefantasie./ck/rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 11:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 11:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 11:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 11:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die 1&1 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,28 % und einem Kurs von 23,75EUR auf Tradegate (25. März 2026, 12:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Karsten Oblinger
Analysiertes Unternehmen: 1&1
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Karsten Oblinger
Analysiertes Unternehmen: 1&1
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
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