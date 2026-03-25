ANALYSE-FLASH
UBS hebt Ziel für K+S auf 11,50 Euro - 'Sell'
- UBS hebt Kursziel K+S auf 11,50 Euro an
- UBS belässt Einstufung auf Sell trotz Risiken
- EBITDA 2026 angehoben, Bewertungszeitraum weiter
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für K+S von 10,50 auf 11,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Bei dem Düngemittelkonzern bestünden Risiken, was die Kalinachfrage im laufenden Jahr betrifft, schrieb Priyanka Patel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hob aber seine operative Gewinnschätzung (Ebitda) für 2026 wegen höherer Verkaufspreise an. Zudem verschob der Analyst den Bewertungszeitraum etwas weiter in die Zukunft./rob/tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 19:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur K+S Aktie
Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 16,28 auf Tradegate (25. März 2026, 14:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der K+S Aktie um -9,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,65 %.
Die Marktkapitalisierung von K+S bezifferte sich zuletzt auf 2,93 Mrd..
K+S zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,857EUR. Von den letzten 7 Analysten der K+S Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von -38,88 %/-14,43 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 11,50 Euro
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Offensichtlich hat hier keiner einen Plan wer im VS sitzt und den Sonnenkönig vertritt. Gut egal, GoldmanSucks kontrolliert mit der Meldung von Heute früh 18%! der Anteile von K+S über Scheinchen. Ich denke GoldmanSucks ist der Gegenspieler vom Drogeristen und daher erwarte ich bald eine neue Meldung, dass der Drogerist mal wieder Verkaufsoptionen auf K+S verkauft hat. Mal sehen, ob ich richtig liege. Fakt ist auch, dass die kurze Kerze aus dem Covering (Gewinne wurden realisiert) auch schon wieder in zwei Tagen gnadenlos abverkauft wurde.
2015 gekauft - ja, auch ich nutzte gestern die Gelegenheit mich von meinem "Mahnmal" im Depot zu trennen. In diesem Fall hangelte ich mich von einem Hoffnungsschimmer zum nächsten. Im Hoch 2022 hatte ich ein Verkaufslimit leicht zu hoch gesetzt und wurde weitere Jahre mit diesem Klotz bestraft. So lange habe ich noch keine Last im Depot mit rum geschleppt.