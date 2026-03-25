UBS hebt Ziel für K+S auf 11,50 Euro - 'Sell'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur K+S Aktie

Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 16,28 auf Tradegate (25. März 2026, 14:33 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der K+S Aktie um -9,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,65 %.

Die Marktkapitalisierung von K+S bezifferte sich zuletzt auf 2,93 Mrd..

K+S zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2900 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,857EUR. Von den letzten 7 Analysten der K+S Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von -38,88 %/-14,43 % bedeutet.