Kerosin explodiert – Airlines müssen Preise um bis zu 20 % erhöhen

United-Airlines-Chef Scott Kirby zieht daraus unmissverständliche Konsequenzen: "Die Flugpreise sind in den letzten Wochen um 15 bis 20 Prozent gestiegen, aber das deckt sozusagen die Hälfte bis 60 Prozent des inflationsbedingten Anstiegs ab, daher denke ich, dass wir noch Spielraum haben." Sollten die Ölpreise auf aktuellem Niveau bleiben, bedeute das für United Treibstoffkosten von 11 Milliarden US-Dollar zusätzlich – mehr als doppelt so viel wie der Gewinn des besten Jahres in der Unternehmensgeschichte.

Der Iran-Krieg trifft die Luftfahrtbranche mit voller Wucht. Der Kerosinpreis ist auf 180 US-Dollar pro Barrel gestiegen – rund 40 Prozent des weltweiten Kerosins wird durch die Straße von Hormus transportiert, die seit Wochen faktisch gesperrt ist. Erhebliche Mengen aus Kuwait, Saudi-Arabien und Abu Dhabi stecken auf der falschen Seite der Meerenge fest, China hat seine Kerosinexporte ebenfalls eingestellt.

"Und das würde bedeuten, dass die Preise um 20 Prozent steigen müssten, um die Gewinnschwelle zu erreichen", so Kirby. Die Fluggesellschaft hat bereits fünf Prozent ihrer Kapazitäten auf unrentablen Strecken gestrichen und bereitet weitere Kürzungen vor. Im schlimmsten Szenario plant United mit Ölpreisen von bis zu 175 US-Dollar pro Barrel und Preisen über 100 US-Dollar bis Ende 2027.

US-Fluggesellschaften sind dabei besonders verwundbar: Anders als ihre europäischen Konkurrenten haben Delta, American, United und JetBlue die Praxis der Treibstoffabsicherung längst aufgegeben und sind der Preisvolatilität schutzlos ausgesetzt. In Europa hingegen haben die meisten Fluggesellschaften rund 80 Prozent ihres diesjährigen Treibstoffbedarfs zu Vorkrisenniveaus abgesichert.

Doch auch hier pausieren einige Anbieter den Abschluss neuer Hedges – als Wette auf fallende Preise. Ryanair-Chef Michael O'Leary sagte der Financial Times: "Ich glaube nicht, dass wir in den nächsten drei Monaten irgendwelche Absicherungen vornehmen werden." Die langfristigen Preise für Flugbenzin im Sommer 2027 lägen noch bei 75 bis 80 US-Dollar: "Wir wären gierig und würden warten, bis wir hoffentlich unter 70 US-Dollar kommen." Auch die Lufthansa hat ihre Absicherungsgeschäfte seit Kriegsbeginn ausgesetzt.

Die Nachfrage hält bislang stand – Kirby sprach von den "zehn Wochen mit den meisten Buchungen" in der Geschichte von United, alle im Jahr 2026. Doch wie lange das anhält, wenn die Ticketpreise weiter steigen, bleibt offen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



