Generac Holdings - Aktie unter Druck -10,03 % - 25.03.2026

Am heutigen Handelstag musste die Generac Holdings Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -10,03 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,57 %, geht es heute bei der Generac Holdings Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Generac Holdings ist ein führender Anbieter von Energieerzeugungssystemen, bekannt für Notstromaggregate und innovative Energiespeicherlösungen. Das Unternehmen dominiert den nordamerikanischen Markt und konkurriert mit Firmen wie Cummins und Kohler. Generac's Alleinstellungsmerkmale sind ein breites Produktportfolio und starke Markenbekanntheit.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Generac Holdings-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +52,52 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Generac Holdings Aktie damit um -8,07 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,76 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Generac Holdings einen Anstieg von +56,49 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,10 % geändert.

Generac Holdings Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,07 % 1 Monat -17,76 % 3 Monate +52,52 % 1 Jahr +42,84 %

Informationen zur Generac Holdings Aktie

Es gibt 59 Mio. Generac Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,92 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Caterpillar, Cummins Inc. und Co.

Caterpillar, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,80 %. Cummins Inc. notiert im Plus, mit +0,92 %. HONDA MOTOR notiert im Minus, mit -0,14 %. Schneider Electric legt um +0,75 % zu Eaton notiert im Plus, mit +0,54 %.

Generac Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die Generac Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Generac Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.