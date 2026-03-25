    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Klingbeil plant Bonus bei schnellen Investitionen

    Für Sie zusammengefasst
    • Klingbeil fordert Tempo bei staatlichen Investitionen
    • Bonus-Malus-System für schnelle wirksame Investitionen
    • 500 Milliarden nicht wie geplant in Projekte geflossen
    Klingbeil plant Bonus bei schnellen Investitionen
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Der SPD-Vorsitzende, Finanzminister Lars Klingbeil, will Tempo machen für eine schnellere Umsetzung von Investitionen mit staatlichen Mitteln in Deutschland. Wer Mittel schnell und sinnvoll investiere, solle einen Bonus erhalten, sagte Klingbeil bei einer Veranstaltung der Bertelsmann-Stiftung. Wo Projekte zu langsam umgesetzt oder Mittel nicht sinnvoll investiert würden, müsse im Zweifel gekürzt werden.

    Das Finanzministerium werde ein Bonus-Malus-System für wirksame und schnelle Investitionen zeitnah vorlegen. Klingbeil sagte, das aktuelle Tempo bei Planungen, Genehmigungen und Umsetzung reiche ihm nicht. Deshalb wolle er stärkere Anreize.

    Vor einem Jahr hatte der Bundestag ein Schuldenpaket in Rekordausmaß beschlossen: 500 Milliarden Euro sollen in den kommenden Jahren in Infrastruktur und Klimaschutz fließen. Nach Studien von Instituten floss aber bisher ein kleiner Teil des Sondervermögens Infrastruktur tatsächlich in vorgesehene Projekte. Mit dem Großteil stopfe die Regierung Haushaltslöcher, hieß es. Das Finanzministerium hatte dies zurückgewiesen./tam/DP/nas





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Klingbeil plant Bonus bei schnellen Investitionen Der SPD-Vorsitzende, Finanzminister Lars Klingbeil, will Tempo machen für eine schnellere Umsetzung von Investitionen mit staatlichen Mitteln in Deutschland. Wer Mittel schnell und sinnvoll investiere, solle einen Bonus erhalten, sagte Klingbeil bei …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     