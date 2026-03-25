Plusvisionen-Analyse
Ernst Russ Aktie - KGV von nur drei, was das zu bedeuten hat
Die Hamburger Reederei Ernst Russ hat heute ihren Geschäftsbericht 2025 vorgelegt. Die Zahlen, die sich darin finden, sind beachtlich und dürften so manchen Aktionär stauen lassen.
Die Hamburger Reederei Ernst Russ hat heute ihren Geschäftsbericht 2025 vorgelegt. Die Zahlen, die sich darin finden, sind beachtlich und dürften so manchen Aktionär stauen lassen. Der konsolidierte Jahresüberschuss steigt von 42,5 auf 73,5 Millionen Euro. Je Aktie ergibt das einen Gewinn von 2,18 Euro (Vorjahr: 1,26 Euro), woraus sich derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von lediglich 3,3 errechnet. Wie es mit der Aktie weitergeht. Weiterlesen
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