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    Neuer Erholungsversuch mit 15-Punkte-Plan für Iran

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen erholen sich dank Hoffnungen auf Ausweg
    • Dow 46.443 0,69% S&P500 6.597 0,62% Nasdaq100 24.170
    • USA bot Teheran offenbar 15-Punkte-Plan zur Beendigung
    Aktien New York - Neuer Erholungsversuch mit 15-Punkte-Plan für Iran
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Erneute Hoffnungen auf einen Ausweg aus dem Iran-Krieg haben den US-Börsen am Mittwoch einen weiteren Erholungsversuch beschert. In der ersten Handelsstunde zog der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,70 Prozent auf 46.448 Punkte an. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,78 Prozent auf 6.607 Punkte hoch. Der technologielastige Nasdaq 100 , der am Vortag deutlicher als die beiden anderen Indizes nachgegeben hatte, gewann 1,10 Prozent auf 24.268 Punkte.

    Berichten zufolge unterbreitete die US-Regierung der Führung in Teheran einen 15 Punkte umfassenden Plan zur Beendigung des Iran-Kriegs. Pakistan habe den Vorschlag an den Iran weitergereicht, berichteten US-Medien wie das Portal "Axios" und die "New York Times". Der Plan verlangt der Führung in Teheran große Zugeständnisse ab. Irans Militärführung wies die Berichte über angebliche Verhandlungen scharf zurück.

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    In dem 15-Punkte-Plan soll unter anderem diskutiert werden, wie künftig der Schiffsverkehr in der für den weltweiten Ölhandel wichtigen Straße von Hormus geregelt wird. Die meisten Punkte adressieren laut einer gut informierten Quelle jedoch das umstrittene iranische Atomprogramm.

    Die Anleger preisten "die Möglichkeit eines diplomatischen Auswegs ein", schrieb Marktbeobachter Stephen Innes. Die Lage bleibe aber fragil und damit anfällig für weitere abrupte Korrekturen. Der dominierende Faktor für die Märkte bleibe der Ölpreis, solange die Handelsströme durch die Straße von Hormus eingeschränkt seien. Am Mittwoch rutschte der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Mai zeitweise unter 100 US-Dollar, notierte zuletzt aber wieder über dieser Marke.

    Branchenwerte, die zuletzt stark unter dem Iran-Krieg gelitten hatten, zeigten sich erholt. Die Aktien der Fluggesellschaften United Airlines , American Airlines , und Delta Air Lines gewannen 2,1 bis 3,6 Prozent. Die Treibstoffkosten würden von einer Entspannung bei den Ölpreisen profitieren.

    Dank einer Erholung der Metallpreise verteuerten sich die Titel der Bergbaukonzerne Newmont und Freeport-McMoran um 3,3 beziehungsweise 2 Prozent. Nach Einschätzung des Analysten Mark Haefele von UBS Global Wealth Management nutzten einige Anleger den Rücksetzer am Goldmarkt als Einstiegskurse.

    Für Gesprächsstoff sorgte ansonsten Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX. Laut einem Bericht des Portals "The Information" könnte noch diese Woche ein Prospekt für einen der am meisten erwarteten Börsengänge des Jahres veröffentlicht werden. Die Fantasie dafür ließ die Aktien der Branchenkollegen Rocket Lab und EchoStar um 13 beziehungsweise 9,8 Prozent anziehen.

    Über einen Kurssprung von 15 Prozent freuten sich die Anteilseigner von ARM Holdings . Am Dienstag hatte die Ankündigung, dass der Chipentwickler erstmals auch eigene Halbleiter verkaufen und damit vom Boom rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) profitieren will, den Markt noch kalt gelassen. Erst nach Handelsende war bekannt geworden, dass ARM mit dem neuen Geschäft innerhalb von fünf Jahren jährlich rund 15 Milliarden Dollar erwirtschaften will.

    Für die Titel von Terns Pharmaceuticals ging es um 5,4 Prozent auf 52,69 Dollar hoch. Der Pharmariese Merck & Co setzt seine Einkaufstour fort und will das Biotech-Unternehmen übernehmen. Die gebotenen 53 Dollar je Aktie beinhalteten einen Aufschlag von rund 31 Prozent auf den Durchschnittskurs der vergangenen 60 Tage und bewerteten das Unternehmen brutto mit rund 6,7 Milliarden Dollar, teilte Merck mit. Die Merck-Aktien stiegen um 2,1 Prozent. Über eine mögliche Übernahme hatten zuvor schon die "Financial Times" und die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet./gl/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Arm Holdings Aktie

    Die Arm Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 49,78 auf Tradegate (25. März 2026, 15:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Arm Holdings Aktie um +22,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +25,87 %.

    Die Marktkapitalisierung von Arm Holdings bezifferte sich zuletzt auf 144,86 Mrd..




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