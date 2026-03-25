    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    SI Group erhält das silberne EcoVadis-Rating und gehört damit zu den besten 15% der Welt

    Die Anerkennung spiegelt die Fortschritte wider, die im ESG-Bericht 2025 des Unternehmens detailliert beschrieben sind

    THE WOODLANDS, Texas, 25. März 2026 /PRNewswire/ -- SI Group, ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von Leistungsadditiven, Prozesslösungen und chemischen Zwischenprodukten, hat von EcoVadis ein 2026 Silbernes Nachhaltigkeitsrating erhalten, womit das Unternehmen im 85sten Perzentil aller weltweit bewerteten Unternehmen liegt. Die Auszeichnung stellt eine Verbesserung gegenüber dem Bronze-Rating von SI Group aus dem Jahr 2025 dar und spiegelt die kontinuierlichen Fortschritte des Unternehmens bei der Umsetzung seiner Nachhaltigkeitsstrategie wider.

    SI Group Corporate Logo.

    EcoVadis ist einer der weltweit anerkanntesten Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen und bewertet Unternehmen in vier Schlüsselbereichen: Umwelt, Arbeit und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung. In der 2026-Bewertung lag SI Group in allen vier Kategorien über dem Branchendurchschnitt, was das Engagement des Unternehmens für verantwortungsvolle Abläufe und transparente, ethische Geschäftspraktiken in der chemischen Produktion belegt.

    Die verbesserte Bewertung baut auf den Fortschritten auf, die im Umwelt-, Sozial- und Governance-Bericht (ESG) 2025 der SI Group dargelegt sind, in dem die messbaren Errungenschaften in allen Bereichen der weltweiten Geschäftstätigkeit des Unternehmens aufgeführt sind. SI Group hat Initiativen vorangetrieben, die sich auf die Reduzierung von Treibhausgasemissionen, die Verbesserung der Energieeffizienz, die Stärkung eines verantwortungsvollen Ressourcenmanagements und die Verbesserung der Transparenz in der Lieferkette konzentrieren.

    Zusätzlich zu den betrieblichen Verbesserungen hat das Unternehmen neue Richtlinien eingeführt, Nachhaltigkeitsprogramme erweitert und zusätzliche Zertifizierungen erhalten, die eine bessere Unternehmensführung und Umweltleistung in seinem globalen Produktionsnetzwerk unterstützen.

    "EcoVadis bietet einen wichtigen Maßstab für die Bewertung unserer Nachhaltigkeitsleistung und die Ermittlung von Möglichkeiten zur weiteren Verbesserung", sagte Mike Farnell, SVP General Counsel und Chief Sustainability Officer. "Das Erreichen des Silber-Ratings ist ein ermutigender Meilenstein, der das Engagement unserer Teams weltweit widerspiegelt, verantwortungsvoll zu arbeiten und unsere Kunden mit Lösungen zu unterstützen, die zu einer nachhaltigeren Zukunft beitragen."

    Seite 1 von 2 




    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    SI Group erhält das silberne EcoVadis-Rating und gehört damit zu den besten 15% der Welt Die Anerkennung spiegelt die Fortschritte wider, die im ESG-Bericht 2025 des Unternehmens detailliert beschrieben sindTHE WOODLANDS, Texas, 25. März 2026 /PRNewswire/ - SI Group, ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     