SI Group erhält das silberne EcoVadis-Rating und gehört damit zu den besten 15% der Welt

THE WOODLANDS, Texas, 25. März 2026 /PRNewswire/ -- SI Group, ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von Leistungsadditiven, Prozesslösungen und chemischen Zwischenprodukten, hat von EcoVadis ein 2026 Silbernes Nachhaltigkeitsrating erhalten, womit das Unternehmen im 85sten Perzentil aller weltweit bewerteten Unternehmen liegt. Die Auszeichnung stellt eine Verbesserung gegenüber dem Bronze-Rating von SI Group aus dem Jahr 2025 dar und spiegelt die kontinuierlichen Fortschritte des Unternehmens bei der Umsetzung seiner Nachhaltigkeitsstrategie wider.

EcoVadis ist einer der weltweit anerkanntesten Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen und bewertet Unternehmen in vier Schlüsselbereichen: Umwelt, Arbeit und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung. In der 2026-Bewertung lag SI Group in allen vier Kategorien über dem Branchendurchschnitt, was das Engagement des Unternehmens für verantwortungsvolle Abläufe und transparente, ethische Geschäftspraktiken in der chemischen Produktion belegt.

Die verbesserte Bewertung baut auf den Fortschritten auf, die im Umwelt-, Sozial- und Governance-Bericht (ESG) 2025 der SI Group dargelegt sind, in dem die messbaren Errungenschaften in allen Bereichen der weltweiten Geschäftstätigkeit des Unternehmens aufgeführt sind. SI Group hat Initiativen vorangetrieben, die sich auf die Reduzierung von Treibhausgasemissionen, die Verbesserung der Energieeffizienz, die Stärkung eines verantwortungsvollen Ressourcenmanagements und die Verbesserung der Transparenz in der Lieferkette konzentrieren.

Zusätzlich zu den betrieblichen Verbesserungen hat das Unternehmen neue Richtlinien eingeführt, Nachhaltigkeitsprogramme erweitert und zusätzliche Zertifizierungen erhalten, die eine bessere Unternehmensführung und Umweltleistung in seinem globalen Produktionsnetzwerk unterstützen.

"EcoVadis bietet einen wichtigen Maßstab für die Bewertung unserer Nachhaltigkeitsleistung und die Ermittlung von Möglichkeiten zur weiteren Verbesserung", sagte Mike Farnell, SVP General Counsel und Chief Sustainability Officer. "Das Erreichen des Silber-Ratings ist ein ermutigender Meilenstein, der das Engagement unserer Teams weltweit widerspiegelt, verantwortungsvoll zu arbeiten und unsere Kunden mit Lösungen zu unterstützen, die zu einer nachhaltigeren Zukunft beitragen."