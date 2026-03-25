DZ BANK stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Carl Zeiss Meditec von 42 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Nach der zurückgezogenen Jahresprognose im Januar und einem schwachen Auftaktquartal 2025/26 stehe das Medizintechnikunternehmen unter erheblichem Druck, mit dem Halbjahresbericht am 12. Mai neue Ziele und strategische Maßnahmen vorzulegen, schrieb Sven Kürten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Zentrum der Probleme stehe das China-Geschäft. Zwar zeichnet sich dort laut dem Analysten eine Bodenbildung ab, aber eine nachhaltige Trendwende sei noch ungewiss./ck/rob/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 13:26 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 13:32 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,23 % und einem Kurs von 24,74EUR auf Tradegate (25. März 2026, 15:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Sven Kürten

Analysiertes Unternehmen: CARL ZEISS MEDITEC AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 26,10 € , was eine Steigerung von +5,08% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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