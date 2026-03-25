DZ BANK stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Halten'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Carl Zeiss Meditec von 42 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Nach der zurückgezogenen Jahresprognose im Januar und einem schwachen Auftaktquartal 2025/26 stehe das Medizintechnikunternehmen unter erheblichem Druck, mit dem Halbjahresbericht am 12. Mai neue Ziele und strategische Maßnahmen vorzulegen, schrieb Sven Kürten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Zentrum der Probleme stehe das China-Geschäft. Zwar zeichnet sich dort laut dem Analysten eine Bodenbildung ab, aber eine nachhaltige Trendwende sei noch ungewiss./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 13:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 13:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 13:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 13:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,23 % und einem Kurs von 24,74EUR auf Tradegate (25. März 2026, 15:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Sven Kürten
Analysiertes Unternehmen: CARL ZEISS MEDITEC AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Sven Kürten
Analysiertes Unternehmen: CARL ZEISS MEDITEC AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
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