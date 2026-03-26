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    Interview

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    Transaktionsabwicklung - Cureus-Managerin Christin Büttner im Interview

    Transaktionen dauern in Deutschland im Durchschnitt 398 Tage

    Frau Büttner, die Due-Diligence-Plattform Drooms hat Anfang des Jahres eine Analyse der über ihre Plattform laufenden Transaktionen veröffentlicht. Ein Ergebnis war, dass Transaktionen in Deutschland im Durchschnitt 398 Tage dauern. Wie sieht es bei Cureus aus?

    Christin M. Büttner: von Drooms genannten rund 398 Tage spiegeln sicherlich die zunehmende Komplexität vieler Immobilientransaktionen wider. Unsere Erfahrung bei Cureus ist jedoch eine etwas andere. Wir haben unsere Prozesse in den vergangenen Jahren stark standardisiert und digitalisiert und arbeiten inzwischen mit eingespielten Strukturen und möglichst wenigen Transaktionsbeteiligten.

    Dadurch liegen wir in der Regel deutlich unter diesem Durchschnitt. Bei einer kürzlich abgeschlossenen Transaktion mit einem institutionellen Partner beispielsweise lagen zwischen Erstgespräch und Signing rund fünfeinhalb Monate, also weniger als die Hälfte des Drooms-Schnitts. Wenn die Immobilien nebst der dazugehörigen Daten gut vorbereitet, die Prozesse eingespielt und nicht zu viele externe Parteien beteiligt sind, lässt sich eine Transaktion durchaus in einem Zeitraum von etwa vier bis sechs Monaten realisieren.

    Die Analyse von Drooms zeigt außerdem, dass die Transaktionsdauer europaweit zuletzt stagniert hat, während viele Marktteilnehmer subjektiv längere Prozesse wahrnehmen. Wie ist Ihre Einschätzung – sei es beim Verkauf von Pflegeimmobilien oder beim Ankauf von Grundstücken?

    Büttner: Wir beobachten eher das Gegenteil. Seit unseren ersten Transaktionen im Jahr 2022 haben wir einen deutlichen Lernprozess durchlaufen. Unsere Prozesse sind heute wesentlich klarer strukturiert, unsere Dokumentationen sind passend zu unseren Systempflegeimmobilien standardisiert und die Zusammenarbeit mit unseren Partnern ist viel effizienter organisiert.

    Das führt dazu, dass unsere Transaktionen im Zeitverlauf sogar schneller geworden sind – um etwa 30 bis 40 Prozent. Gleichzeitig ist die regulatorische und dokumentarische Komplexität tatsächlich gestiegen. Insbesondere ESG-Anforderungen, kapitalmarktseitige Vorgaben oder bankseitige Prüfungen führen dazu, dass die Datenräume deutlich umfangreicher werden. Deshalb sind funktionierende digitale Prozesse heute wichtiger denn je.

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