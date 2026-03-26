39 Billionen US-Dollar Schulden – steuert Amerika auf die Staatspleite zu?

Laut Statista betrug die Schuldenquote der USA im Jahr 2025 rund 125 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Zum Vergleich: In der Eurozone liegt die Staatsverschuldung im Durchschnitt nur bei 88,2 Prozent. Allerdings gibt es je nach EU-Land große Unterschiede. So wies Griechenland im zweiten Quartal 2025 mit rund 151,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts die höchste Staatsschuldenquote innerhalb der Europäischen Union auf. Mit einer Schuldenquote von circa 23 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) hat Estland die geringste Staatsverschuldung in der EU.

Der Iran-Krieg hat die USA innerhalb von nur sechs Tagen elf Milliarden US-Dollar gekostet. Weitere 200 Milliarden Dollar stehen zusätzlich im Raum. Und über allem tickt eine Zahl, die selbst hartgesottene Wall-Street-Profis inzwischen nervös macht: Die USA sind derzeit mit der unfassbaren Summe von 39.036.943.250.930 US-Dollar verschuldet (Stand 26.03.2026, 10:02 MEZ), das sind mehr als 39 Billionen bzw. mehr als 39.000 Milliarde US-Dollar. Das zeigen Daten von US Debt Clock.org.

Aufgrund der hohen Staatsverschuldung der USA stellt sich deshalb nicht nur die Frage, wie lange Washington diesen Krieg militärisch durchhält, sondern auch, wie lange die Finanzierung gewährleistet ist. Denn der Iran-Krieg trifft die USA zu einem Zeitpunkt, an dem der Haushalt ohnehin auf Kante genäht ist. Das Defizit für das Jahr 2026 wird bereits auf 1,9 Billionen US-Dollar taxiert, während die Zinslast auf die bestehenden Schulden immer weiter steigt. Jeder neue Kriegstag wirkt somit wie ein Brandbeschleuniger für ein System, das bereits vor der Eskalation unter Hochspannung stand. Was als geopolitische Machtdemonstration verkauft wird, könnte sich als fiskalischer Albtraum entpuppen.

Besonders brisant ist, dass selbst in Washington der Widerstand wächst. Demokraten laufen Sturm, aber auch Republikaner stellen inzwischen offen die Frage, wie ein weiterer Blankoscheck für das Pentagon überhaupt noch vermittelbar sein soll. Denn der Konflikt frisst nicht nur Raketen und Munition, sondern auch Glaubwürdigkeit. Wie will die Regierung erklären, dass Milliarden in einen neuen Nahostkrieg fließen, während der Schuldendienst schon heute historische Größenordnungen erreicht?

Ein US-Staatsbankrott ist noch nicht das Basisszenario. Dafür sind der US-Dollar, der Treasury-Markt und die globale Nachfrage nach US-Anleihen zu mächtig. Aber genau darin liegt die eigentliche Gefahr: Washington könnte versucht sein, diese Sonderrolle bis zum letzten Moment auszureizen. Wenn Kriegskosten, hohe Zinsen und politische Blockaden zusammenkommen, wird aus der scheinbar endlosen Staatsschulden Amerikas plötzlich ein Risiko für die ganze Welt.

Die Märkte sollten deshalb genau hinschauen. Nicht nur auf Teheran und nicht nur auf Öl. Sie sollten den Moment im Blick behalten, in dem aus einem teuren Krieg eine Vertrauenskrise für die größte Volkswirtschaft der Welt entsteht. Und genau dieser Moment könnte näher sein, als vielen Anlegern bewusst ist.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



