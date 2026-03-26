    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Schulden fressen die USA auf

    2089 Aufrufe 2089 0 Kommentare 0 Kommentare

    39 Billionen US-Dollar Schulden – steuert Amerika auf die Staatspleite zu?

    Über 11 Milliarden US-Dollar in sechs Tagen, 200 Milliarden mehr im Gespräch, 39 Billionen US-Dollar Schulden ingesamt: Wird der Iran-Krieg für die USA zum fiskalischen Point of no Return?

    Schulden fressen die USA auf - 39 Billionen US-Dollar Schulden – steuert Amerika auf die Staatspleite zu?
    Foto: OpenAI

    Der Iran-Krieg hat die USA innerhalb von nur sechs Tagen elf Milliarden US-Dollar gekostet. Weitere 200 Milliarden Dollar stehen zusätzlich im Raum. Und über allem tickt eine Zahl, die selbst hartgesottene Wall-Street-Profis inzwischen nervös macht: Die USA sind derzeit mit der unfassbaren Summe von 39.036.943.250.930 US-Dollar verschuldet (Stand 26.03.2026, 10:02 MEZ), das sind mehr als 39 Billionen bzw. mehr als 39.000 Milliarde US-Dollar. Das zeigen Daten von US Debt Clock.org.

    Laut Statista betrug die Schuldenquote der USA im Jahr 2025 rund 125 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Zum Vergleich: In der Eurozone liegt die Staatsverschuldung im Durchschnitt nur bei 88,2 Prozent. Allerdings gibt es je nach EU-Land große Unterschiede. So wies Griechenland im zweiten Quartal 2025 mit rund 151,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts die höchste Staatsschuldenquote innerhalb der Europäischen Union auf. Mit einer Schuldenquote von circa 23 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) hat Estland die geringste Staatsverschuldung in der EU.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Long
    22.129,69€
    Basispreis
    12,80
    Ask
    × 14,23
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    26.148,73€
    Basispreis
    22,18
    Ask
    × 13,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Aufgrund der hohen Staatsverschuldung der USA stellt sich deshalb nicht nur die Frage, wie lange Washington diesen Krieg militärisch durchhält, sondern auch, wie lange die Finanzierung gewährleistet ist. Denn der Iran-Krieg trifft die USA zu einem Zeitpunkt, an dem der Haushalt ohnehin auf Kante genäht ist. Das Defizit für das Jahr 2026 wird bereits auf 1,9 Billionen US-Dollar taxiert, während die Zinslast auf die bestehenden Schulden immer weiter steigt. Jeder neue Kriegstag wirkt somit wie ein Brandbeschleuniger für ein System, das bereits vor der Eskalation unter Hochspannung stand. Was als geopolitische Machtdemonstration verkauft wird, könnte sich als fiskalischer Albtraum entpuppen.

    Besonders brisant ist, dass selbst in Washington der Widerstand wächst. Demokraten laufen Sturm, aber auch Republikaner stellen inzwischen offen die Frage, wie ein weiterer Blankoscheck für das Pentagon überhaupt noch vermittelbar sein soll. Denn der Konflikt frisst nicht nur Raketen und Munition, sondern auch Glaubwürdigkeit. Wie will die Regierung erklären, dass Milliarden in einen neuen Nahostkrieg fließen, während der Schuldendienst schon heute historische Größenordnungen erreicht?

    Ein US-Staatsbankrott ist noch nicht das Basisszenario. Dafür sind der US-Dollar, der Treasury-Markt und die globale Nachfrage nach US-Anleihen zu mächtig. Aber genau darin liegt die eigentliche Gefahr: Washington könnte versucht sein, diese Sonderrolle bis zum letzten Moment auszureizen. Wenn Kriegskosten, hohe Zinsen und politische Blockaden zusammenkommen, wird aus der scheinbar endlosen Staatsschulden Amerikas plötzlich ein Risiko für die ganze Welt.

    Die Märkte sollten deshalb genau hinschauen. Nicht nur auf Teheran und nicht nur auf Öl. Sie sollten den Moment im Blick behalten, in dem aus einem teuren Krieg eine Vertrauenskrise für die größte Volkswirtschaft der Welt entsteht. Und genau dieser Moment könnte näher sein, als vielen Anlegern bewusst ist.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Schulden fressen die USA auf 39 Billionen US-Dollar Schulden – steuert Amerika auf die Staatspleite zu? Über 11 Milliarden US-Dollar in sechs Tagen, 200 Milliarden mehr im Gespräch, 39 Billionen US-Dollar Schulden ingesamt: Wird der Iran-Krieg für die USA zum fiskalischen Point of no Return?
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     