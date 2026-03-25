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    50-Prozent-Plus in 3 Tagen

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    Erst 17-Jahres-Tief, dann Short-Squeeze-Alarm: Lanxess-Aktie meldet sich zurück!

    Totgesagte leben länger: Nach dem Sturz auf ein 17-Jahres-Tief feiert Lanxess ein fulminantes Comeback. Während JPMorgan BASF links liegen lässt, treibt eine riskante Wette der Leerverkäufer den Kurs massiv an.

    Für Sie zusammengefasst
    50-Prozent-Plus in 3 Tagen - Erst 17-Jahres-Tief, dann Short-Squeeze-Alarm: Lanxess-Aktie meldet sich zurück!
    Foto: Pixabay

    Ein Kursplus von gut 50 Prozent innerhalb von nur drei Handelstagen – was nach einer riskanten Kryptowährung klingt, ist derzeit Realität im MDax. Die Aktie des Kölner Spezialchemie-Konzerns Lanxess hat sich in dieser Woche eindrucksvoll von ihrem 17-jährigen Kurstief freigeschwommen. Allein am Mittwoch schoss das Papier zeitweise um mehr als 15 Prozent auf 16,59 Euro in die Höhe und ließ damit die gesamte Konkurrenz hinter sich.

    Der Treibstoff für diesen plötzlichen Höhenflug ist eine radikale Kehrtwende der US-Investmentbank JPMorgan. Analyst Chetan Udeshi drehte das Rating für Lanxess in einer aktuellen Branchenstudie von Underweight direkt auf Overweight und schraubte das Kursziel von 15 auf 18 Euro nach oben. Das Besondere: Während der Branchenriese BASF bei den US-Experten weiterhin einen schweren Stand hat, wird Lanxess zum neuen Top-Pick im deutschen Chemiesektor befördert.

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    Der Grund für den Optimismus liegt in der geopolitischen Gemengelage. Durch die Konflikte im Nahen Osten kommt es im asiatisch-pazifischen Raum zu massiven Produktions- und Lieferproblemen. Lanxess steht laut JPMorgan bereit, diese Lücke zu füllen. Da die Kölner in vielen ihrer Kernbereiche als einer der letzten großen westlichen Produzenten agieren, schwindet der Konkurrenzdruck aus Fernost. Dies verleiht dem Konzern eine Preissetzungsmacht, die man in Köln lange vermisst hat.

    Doch die Rallye hat noch einen technischen Beschleuniger: Fast jede dritte Lanxess-Aktie war zuletzt geliehen und leerverkauft. Spekulanten, die massiv auf einen weiteren Absturz gesetzt hatten, wurden von der positiven JPMorgan-Studie auf dem falschen Fuß erwischt. Um ihre Verluste zu begrenzen, mussten sie die Aktien zu jedem Preis zurückkaufen – ein klassischer "Short Squeeze", der den Aufwärtsdruck massiv verstärkte.

    Trotz der jüngsten Erholung bleibt Lanxess fundamental günstig bewertet, da das Unternehmen operativ eine lange Durststrecke hinter sich hat. Als Spezialist für Additive, Pharma-Vorprodukte und Wasseraufbereitung ist der Konzern zwar stark konjunkturabhängig, verfügt aber über eine gefestigte Marktposition. Charttechnisch ist mit dem Sprung über die 14-Euro-Marke ein wichtiges Signal gefallen, das nun den Weg für weitere Zuwächse in Richtung des Analysten-Konsensus ebnen könnte, der das Potenzial sogar bei rund 31 Prozent sieht.

    Auch wallstreetONLINE-Aktienexperte Markus Weingran spricht in der aktuellen Börsenlounge über die Kursexplosion bei Lanxess. Sein Fazit: "Rücksetzer abwarten und dann könnte es bis 20 Euro rauf gehen." Morgen präsentiert Weingran das Chemie-Duell in der Börsenlounge: Lanxess vs. BASF. Nicht verpassen und auf dem YouTube-Kanal von wallstreetONLINE anschauen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +15,62 % und einem Kurs von 16,21EUR auf Tradegate (25. März 2026, 15:19 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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