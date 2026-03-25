BARCLAYS stuft Heidelberg Materials auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Overweight" mit einem Kursziel von 253 Euro belassen. Analyst Tom Zhang beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit wetterbedingten Einflüssen auf den europäischen Zementsektor. Im ersten Quartal sei das kalte Wetter von Bedeutung gewesen. Er glaubt, dass Heidelberg Materials und Buzzi Unicem davon besonders betroffen sind, während er in Vicat relativ betrachtet eher einen Gewinner sieht./tih/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 08:06 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 08:12 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 181,0EUR auf Tradegate (25. März 2026, 15:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Tom Zhang

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 253

Kursziel alt: 253

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

