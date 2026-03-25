BARCLAYS stuft Heidelberg Materials auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Overweight" mit einem Kursziel von 253 Euro belassen. Analyst Tom Zhang beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit wetterbedingten Einflüssen auf den europäischen Zementsektor. Im ersten Quartal sei das kalte Wetter von Bedeutung gewesen. Er glaubt, dass Heidelberg Materials und Buzzi Unicem davon besonders betroffen sind, während er in Vicat relativ betrachtet eher einen Gewinner sieht./tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 08:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 08:12 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 08:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 08:12 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 181,0EUR auf Tradegate (25. März 2026, 15:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Tom Zhang
Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 253
Kursziel alt: 253
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Tom Zhang
Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 253
Kursziel alt: 253
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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