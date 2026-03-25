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    Neue Stärke aus Peking

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    China überrascht bei Wachstum und Chips – kommt jetzt die nächste Aktienrallye?

    China wächst robuster als gedacht, die Chipbranche boomt und Strategen sehen neue Chancen. Ist das nur ein kurzes Strohfeuer oder startet Peking gerade die nächste große Börsen-Party?

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    Neue Stärke aus Peking - China überrascht bei Wachstum und Chips – kommt jetzt die nächste Aktienrallye?
    Foto: DALL·E

    Chinas Wirtschaft könnte im kommenden Jahr trotz geopolitischer Spannungen solide wachsen. Naomi Fink, Chefstrategin bei Amova Asset Management, erwartet, dass das Wachstum im mittleren bis oberen Bereich des offiziellen Ziels von 4,5 bis 5 Prozent liegen wird. Industrie und Konsum hätten im ersten Quartal positiv überrascht. Die niedrige Inflation verschaffe Peking zudem Spielraum für gezielte Unterstützung.

    Fink sieht Chinas Strategie als möglichen Vorteil. Die Führung setzt auf Investitionen in Technologie, eine breitere Energieversorgung und eine stärkere industrielle Basis. Das Land bleibt zwar anfällig für Energie- und Logistikschocks. Die Diversifizierung könnte aber helfen, die Belastung abzufedern.

    An den Börsen steigt der Optimismus 

    Die Gewinnerwartungen für chinesische Aktien ziehen an. Zugleich warnt Fink, dass Risiken durch externe Schocks womöglich noch nicht vollständig in den Kursen stecken.

    Dina Ting von Franklin Templeton Exchange Traded Funds sieht das ähnlich. Chinas Energiesicherheitsstrategie stärke die makroökonomische Stabilität. Das verschiebe das Chance-Risiko-Profil zugunsten des Landes. Niedrige Bewertungen träfen auf strukturelle Stärke und politische Unterstützung.

    Besonders deutlich zeigt sich der neue Schwung in der Halbleiterbranche

    Auf der Messe Semicon China 2026 in Shanghai berichteten Unternehmen von einem kräftigen Nachfrageanstieg durch den Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI). Jerry Zhang vom Schweizer Zulieferer VAT sagte Reuters, das Wachstum verlaufe in diesem Jahr schneller als erwartet. Der globale Ausbau von Infrastruktur für KI treibt Investitionen und neue Kapazitäten an.

    Laut Lily Feng von SEMI China dürfte Chinas Anteil an der weltweiten Produktion bei ausgereiften 22- bis 40-Nanometer-Chips bis 2028 auf 42 Prozent steigen. 2026 liegt er bei 37 Prozent. Diese Chips werden vor allem in Autos, Smartphones und Elektronik eingesetzt. Gleichzeitig steigen die Anforderungen bei Tests, Verpackung und optischen Verbindungen. Terry Feng von Teradyne sagte Reuters, KI habe den Bedarf an Rechenleistung und damit auch an Halbleitertests deutlich erhöht. Zhou Limin von Mycronic erklärte, der Auftragsbestand reiche bereits bis ins nächste Jahr.

    Der Boom belastet zwar auch die globale Lieferkette. Bei Rohstoffen und hochwertigen Komponenten wird es enger. Dennoch sehen viele Manager China dank seiner Größe und industriellen Stärke in einer guten Position. Bai Yu von Suzhou Origins Materials Technology sagte Reuters, beim Zyklus für Speicherchips sei man sehr optimistisch und rechne mit einer groß angelegten Kapazitätserweiterung.

    Fazit

    Unterm Strich sprechen damit mehrere Faktoren für China. Die Wirtschaft profitiert von politischer Unterstützung, einer breiteren Energiestrategie und dem KI-Schub. Die Risiken bleiben hoch. Doch es mehren sich die Zeichen, dass sich Chinas Position an Konjunktur- und Aktienmärkten zuletzt verbessert hat.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

    Der Hang Seng wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 25.384PKT auf Ariva Indikation (25. März 2026, 15:33 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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