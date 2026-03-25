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    BTCS S.A. steigt im Ranking der Top 100 Public Bitcoin Treasury Companies auf Platz 88 auf

    BTCS S.A. steigt im Ranking der Top 100 Public Bitcoin Treasury Companies auf Platz 88 auf
    Foto: adobe.stock.com

    Warschau, 24. März 2026. Die an der NewConnect notierte BTCS S.A. (ehemals Vakomtek S.A.) ist im globalen Ranking der Top 100 Public Bitcoin Treasury Companies, das von BitcoinTreasuries.net veröffentlicht wird, auf Platz 88 vorgerückt. Diese Auszeichnung ist das Ergebnis der konsequenten und dynamischen Umsetzung einer Entwicklungsstrategie, die auf dem Active-Treasury-Modell basiert. Derzeit hält das Unternehmen 199 Bitcoin (BTC) und plant weitere Maßnahmen, die auf eine Steigerung des Shareholder Value sowie den Aufbau der Position als größte DATCO-Gesellschaft Europas ausgerichtet sind.

     

    „Der Aufstieg auf Platz 88 in diesem Ranking ist eine direkte Bestätigung der Wirksamkeit unserer Maßnahmen im Bereich des aktiven Managements sowie des Ausbaus unseres Bestands an digitalen Vermögenswerten. Zugleich ist dies ein wichtiger Schritt bei der Verwirklichung unserer Ambition, die größte DATCO-Gesellschaft Europas aufzubauen. Wir sehen im Markt eine Lücke, die wir gezielt schließen wollen, und möchten unsere Fähigkeiten auf internationaler Ebene präsentieren“, fasst Marlena Lipińska, Vorstandsvorsitzende der BTCS S.A., zusammen.

     

    BitcoinTreasuries.net ist eine anerkannte internationale Datenquelle, die regelmäßig von institutionellen Investoren, Analysten und Finanzmedien zitiert wird. Das Ranking umfasst börsennotierte Unternehmen aus aller Welt, die den Besitz von Bitcoin in ihren Bilanzen ausweisen. Die Präsenz in dieser Übersicht bestätigt die konsequente Umsetzung der Active-Treasury-Strategie, in deren Rahmen Bitcoin ein aktiver Bestandteil des Kapitalmanagements ist. Dieser Ansatz setzt auf Diversifizierung der Vermögenswerte, langfristigen Werterhalt und eine flexible Reaktion auf sich verändernde Marktbedingungen.

     

    BTCS entwickelt seine Geschäftstätigkeit dynamisch weiter und strebt die Position des größten europäischen Unternehmens an, das einen Treasury-Bestand an digitalen Vermögenswerten verwaltet. In den vergangenen Monaten hat das Unternehmen erste Validator-Rewards erzielt und strategische Partnerschaften geschlossen, die wiederkehrende operative Erträge aus den gehaltenen Vermögenswerten ermöglichen – ohne dass diese verkauft werden müssen und bei gleichzeitiger Wahrung einer langfristigen Bitcoin-Exponierung. In den nächsten Phasen sind weitere Partnerschaften geplant, die den Aufbau eines produktiven, multi-asset Treasury unterstützen, das stabile und nachhaltige Gewinne erwirtschaften kann.

     

    Über das Unternehmen:

     

    BTCS S.A. ist ein polnisches Technologieunternehmen, das sich auf Lösungen auf Basis der Blockchain-Technologie und das Management digitaler Vermögenswerte spezialisiert. Das Unternehmen baut und betreibt institutionelle Blockchain-Infrastruktur – Validatoren, Liquiditätssysteme und tokenisierte Treasury-Strategien – in einem transparenten, regulierten Umfeld einer börsennotierten Gesellschaft.

     

    Das Ziel der BTCS S.A. ist es, Blockchain-Innovationen mit realem geschäftlichem Mehrwert zu verbinden – durch sichere, transparente und skalierbare Lösungen für Unternehmen und Institutionen.

     

    Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

    Andrzej Starosta

    Senior Account Executive

    a.starosta@innervalue.pl

    +48 530 720 410


    Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
    Englische Originalmeldung
    Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
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    Die VAKOMTEK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,18 % und einem Kurs von 0,835EUR auf Frankfurt (25. März 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.





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