Dieser Ölpreis könnte die Welt in eine Rezession drücken, warnt Larry Fink

Im Best Case akzeptiert die internationale Gemeinschaft den Iran, sein Öl fließt wieder auf den Weltmarkt – und die Preise kollabieren. Im Worst Case bleibt der Iran eine Bedrohung, die Meerenge gesperrt, und die Welt zahlt jahrelang den Preis.

Larry Fink macht keine halben Sachen. Der Chef des weltgrößten Vermögensverwalters BlackRock sieht für das Ende des Iran-Kriegs nur zwei mögliche Szenarien – und beide sind extrem. "Ich könnte mir ein Szenario vorstellen, in dem der Ölpreis in einem Jahr bei 40 US-Dollar pro Barrel liegt, oder ich könnte mir einen Preis von über 150 US-Dollar vorstellen – wir haben zwei sehr extreme Ergebnisse", sagte Fink im BBC-Podcast "Big Boss Interview".

"Wenn der Krieg beendet wird und der Iran dennoch eine Bedrohung bleibt – eine Bedrohung für den Handel, eine Bedrohung für die Straße von Hormus, eine Bedrohung für das friedliche Zusammenleben in der GCC-Region –, dann würde ich argumentieren, dass wir Jahre mit Ölpreisen über 100 US-Dollar, näher an 150 US-Dollar, haben könnten, was tiefgreifende Auswirkungen auf die Wirtschaft hat", sagte Fink. Mit der GCC-Region meinte Fink den Golfkooperationsrat, dem Saudi-Arabien, die VAE, Kuwait, Katar, Bahrain und Oman angehören.

Die Konsequenz formulierte er klar: "Wir werden eine globale Rezession haben." Denn 40 US-Dollar bedeuteten Überfluss und Wachstum – 150 US-Dollar das Gegenteil. "Ich glaube nicht, dass irgendjemand weiß, wie das ausgehen wird."

Die Straße von Hormus, durch die normalerweise rund 20 Prozent der weltweiten Öl- und Gasvorräte fließen, ist seit Kriegsbeginn praktisch gesperrt. Die Internationale Energieagentur bezeichnet die aktuelle Unterbrechung als die größte Ölversorgungsstörung aller Zeiten. Fink warnte zudem vor weitreichenden Folgen für die Lieferketten: "Denken Sie daran, was das für die Agrarpreise bedeutet – Düngemittel sind ein Nebenprodukt von Gas … das stört wirklich viele Lieferketten."

Am Mittwoch sanken die Ölpreise zunächst, nachdem bekannt wurde, dass die USA dem Iran einen 15-Punkte-Vorschlag zur Beendigung des Krieges übermittelt hatten. Ob daraus eine Lösung wird, bleibt offen – die Wall Street hofft, Fink hingegen warnt vor Selbsttäuschung.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



