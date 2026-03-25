JPMORGAN stuft K+S auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für K+S von 12,70 auf 13,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Konflikt im Nahen Osten dürfte die Ergebnisse des Düngerkonzerns weniger stark belasten als zunächst befürchtet, schrieb Angelina Glazova in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auf Basis der kürzlich gemeldeten soliden Zahlen zum vierten Quartal sowie der neuen Geschäftsziele habe sie ihre Ergebnisprognosen (Ebitda) für 2026 und 2027 erhöht./edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 21:23 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 16,28EUR auf Tradegate (25. März 2026, 15:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Angelina Glazova

Analysiertes Unternehmen: K+S

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 13,70

Kursziel alt: 12,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 13,70 € , was einem Rückgang von -16,26% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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