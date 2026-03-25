JPMORGAN stuft K+S auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für K+S von 12,70 auf 13,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Konflikt im Nahen Osten dürfte die Ergebnisse des Düngerkonzerns weniger stark belasten als zunächst befürchtet, schrieb Angelina Glazova in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auf Basis der kürzlich gemeldeten soliden Zahlen zum vierten Quartal sowie der neuen Geschäftsziele habe sie ihre Ergebnisprognosen (Ebitda) für 2026 und 2027 erhöht./edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 21:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 21:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 16,28EUR auf Tradegate (25. März 2026, 15:21 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Angelina Glazova
Analysiertes Unternehmen: K+S
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 13,70
Kursziel alt: 12,70
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Angelina Glazova
Analysiertes Unternehmen: K+S
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 13,70
Kursziel alt: 12,70
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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