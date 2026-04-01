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    Ihre wichtigsten Termine

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    Alle Blicke auf: Bayer, Deutsche Telekom, Hewlett Packard Enterprise & Clariant

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Alle Blicke auf: Bayer, Deutsche Telekom, Hewlett Packard Enterprise & Clariant
    Foto: Bernd von Jutrczenka - dpa

    Unternehmenstermine

    09:30 Uhr, Schweiz: Clariant, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Telekom, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang Februar 2026
    10:30 Uhr, Deutschland: VNG, Bilanz-Pk, Leipzig
    12:30 Uhr, Deutschland: Bayer (Pharma Media Day 2026)
    19:00 Uhr, USA: Hewlett Packard Enterprise, Hauptversammlung
    USA: Pkw-Absatz 3/26

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    Konjunkturdaten

    01:50 Uhr, Japan: Tankan Q1/26
    02:30 Uhr, Japan: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung)
    03:45 Uhr, China: RatingDog China PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26
    09:15 Uhr, Spanien: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26
    09:30 Uhr, Schweiz: PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26
    09:45 Uhr, Italien: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26
    09:50 Uhr, Frankreich: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung)
    09:55 Uhr, Deutschland: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung)
    10:00 Uhr, Italien: Arbeitslosenquote 2/26
    10:00 Uhr, EU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung)
    10:30 Uhr, Großbritannien: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung)
    11:00 Uhr, EU: Arbeitslosenquote 2/26
    14:15 Uhr, USA: ADP Beschäftigung 3/26
    15:45 Uhr, USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung)
    16:00 Uhr, USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 3/26
    18:00 Uhr, Russland: Arbeitslosenquote 2/26


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 01.04.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    01:50JapanJPNTankan Large All Industry Capex
    01:50JapanJPNTankan Large Manufacturing Outlook
    01:50JapanJPNTankan Large Manufacturing Index
    09:15SpanienESPHCOB Manufacturing PMI
    09:45ItalienITAHCOB Manufacturing PMI
    09:55DeutschlandDEUHCOB Manufacturing PMI
    11:00Euro ZoneEURUnemployment Rate
    12:30Euro ZoneEUREZB-Mitglied Cipollone spricht
    14:15USAUSAADP Employment Change
    14:30USAUSAEinzelhandelsumsätze ohne Autos (Monat)
    14:30USAUSARetail Sales (MoM)
    14:30USAUSAKontrollgruppe der Einzelhandelsumsätze
    15:05USAUSAFed-Mitglied Musalem spricht
    15:10USAUSAFed-Mitglied Barr spricht
    15:30KanadaCANS&P Global Manufacturing PMI
    16:00USAUSAISM Produktion Bezahlte Preise
    16:00USAUSAISM Manufacturing PMI
    16:00USAUSAISM Beschäftigungsindex für das verarbeitende Gewerbe
    16:00USAUSAISM Index der Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
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    10:00 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    16:30 WebinarWH SelfInvest: Gewinne sichern ohne nachzudenken
    02.04. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    02.04. 15:15 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
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