Ihre wichtigsten Termine
Alle Blicke auf: Bayer, Deutsche Telekom, Hewlett Packard Enterprise & Clariant
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
09:30 Uhr, Schweiz: Clariant, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Telekom, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang Februar 2026
10:30 Uhr, Deutschland: VNG, Bilanz-Pk, Leipzig
12:30 Uhr, Deutschland: Bayer (Pharma Media Day 2026)
19:00 Uhr, USA: Hewlett Packard Enterprise, Hauptversammlung
USA: Pkw-Absatz 3/26
Konjunkturdaten
01:50 Uhr, Japan: Tankan Q1/26
02:30 Uhr, Japan: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung)
03:45 Uhr, China: RatingDog China PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26
09:15 Uhr, Spanien: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26
09:30 Uhr, Schweiz: PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26
09:45 Uhr, Italien: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26
09:50 Uhr, Frankreich: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 Uhr, Deutschland: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 Uhr, Italien: Arbeitslosenquote 2/26
10:00 Uhr, EU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung)
10:30 Uhr, Großbritannien: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung)
11:00 Uhr, EU: Arbeitslosenquote 2/26
14:15 Uhr, USA: ADP Beschäftigung 3/26
15:45 Uhr, USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung)
16:00 Uhr, USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 3/26
18:00 Uhr, Russland: Arbeitslosenquote 2/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 01.04.2026
Zeit Land Relev. Termin 01:50 JPN Tankan Large All Industry Capex 01:50 JPN Tankan Large Manufacturing Outlook 01:50 JPN Tankan Large Manufacturing Index 09:15 ESP HCOB Manufacturing PMI 09:45 ITA HCOB Manufacturing PMI 09:55 DEU HCOB Manufacturing PMI 11:00 EUR Unemployment Rate 12:30 EUR EZB-Mitglied Cipollone spricht 14:15 USA ADP Employment Change 14:30 USA Einzelhandelsumsätze ohne Autos (Monat) 14:30 USA Retail Sales (MoM) 14:30 USA Kontrollgruppe der Einzelhandelsumsätze 15:05 USA Fed-Mitglied Musalem spricht 15:10 USA Fed-Mitglied Barr spricht 15:30 CAN S&P Global Manufacturing PMI 16:00 USA ISM Produktion Bezahlte Preise 16:00 USA ISM Manufacturing PMI 16:00 USA ISM Beschäftigungsindex für das verarbeitende Gewerbe 16:00 USA ISM Index der Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe
Webinare
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