ANALYSE-FLASH
DZ Bank senkt fairen Wert für Carl Zeiss Meditec - 'Halten'
- DZ Bank stuft Fair Value Carl Zeiss herab
- Einstufung bleibt auf Halten trotz starkem Druck
- Chinageschäft schwächelt, Trendwende noch ungewiss
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Carl Zeiss Meditec von 42 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Nach der zurückgezogenen Jahresprognose im Januar und einem schwachen Auftaktquartal 2025/26 stehe das Medizintechnikunternehmen unter erheblichem Druck, mit dem Halbjahresbericht am 12. Mai neue Ziele und strategische Maßnahmen vorzulegen, schrieb Sven Kürten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Zentrum der Probleme stehe das China-Geschäft. Zwar zeichnet sich dort laut dem Analysten eine Bodenbildung ab, aber eine nachhaltige Trendwende sei noch ungewiss./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 13:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 13:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie
Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,31 % und einem Kurs von 24,76 auf Tradegate (25. März 2026, 15:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Carl Zeiss Meditec Aktie um +5,61 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,60 %.
Die Marktkapitalisierung von Carl Zeiss Meditec bezifferte sich zuletzt auf 2,22 Mrd..
Carl Zeiss Meditec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von -11,50 %/+28,72 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
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Community Beiträge zu Carl Zeiss Meditec - 531370 - DE0005313704
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Solche substanzlosen Beiträge gehören in das AfD-Forum und sind hier bei Carl Zeiss völlig fehl am Platze.
ich würde das nicht so pessimistisch sehen, wie viele hier im Board. Ich war bei Suess investiert, die wurden runtergeprügelt ohne Ende....und dann ging es doch schnell wieder steil bergauf.