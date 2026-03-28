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    Streit um falsche Nährwerte

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    Klage gegen David Protein: Sind die Nährwertangaben der Riegel manipuliert?

    David Protein kämpft gegen eine Klage, die falsche Kalorienangaben bei Riegeln anprangert – die öffentliche Aufregung wächst.

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    Streit um falsche Nährwerte - Klage gegen David Protein: Sind die Nährwertangaben der Riegel manipuliert?
    Foto: picture alliance / Sipa USA | Richard B. Levine

    Das US-amerikanische Food-Tech-Start-up David Protein hielt sich zunächst weitgehend bedeckt, nachdem im Januar eine Klage eingereicht worden war, in der dem Unternehmen vorgeworfen wurde, den Kalorien- und Fettgehalt seiner Riegel zu niedrig angegeben zu haben. Die David-Riegel – die laut Hersteller 28 Gramm Protein und 150 Kalorien enthalten – erfreuten sich kurz nach ihrer Markteinführung im Herbst 2024 großer Beliebtheit. 

    Zusätzlich stärkte es seine Marke mit aufsehenerregenden Marketingmaßnahmen, wie beispielsweise zwei Plakaten mit den Aufschriften "Männer enttäuschen" und neben dem Model Julia Fox mit dem Slogan "David befriedigt". Im Januar wurde das Unternehmen von drei Klägern verklagt, die behaupteten, unabhängige Tests hätten ergeben, dass die Riegel mehr Kalorien und Fett enthielten als auf den Nährwertangaben angegeben, wie das Wall Street Journal berichtete. Dies wurde in einem Porträt des Mitgründers und CEO Peter Rahal in Vanity Fair erwähnt, fand aber bis diesen Monat kaum weitere Beachtung. Erst als die Klage in den sozialen Medien Aufmerksamkeit erregte, verteidigte David sie lauter.

    "Einer der positiven Aspekte ist, dass dadurch Energie, Kalorien, Ernährung und EPG-Technologie stärker in den Fokus gerückt werden. Das ist eine gute Möglichkeit, die Öffentlichkeit darüber aufzuklären", sagte Rahal. "Es ist ein Lichtblick, aber wenn unser Ruf und unser Kernanliegen infrage gestellt werden, ist das schon beängstigend."

    "Die Behauptungen in dieser Klage sind haltlos und zeugen von einem grundlegenden Missverständnis etablierter wissenschaftlicher Prinzipien zur Kalorienbestimmung gemäß den US-amerikanischen Nährwertkennzeichnungsstandards für Zutaten wie EPG", erklärte Rahal in einer Stellungnahme. "David Protein steht uneingeschränkt hinter der Richtigkeit seiner Kennzeichnung und wird diese energisch verteidigen." Das Unternehmen plant außerdem, die Abweisung der Klage zu beantragen.

    Laut öffentlich einsehbarem Verfahrensstand muss David Protein bis 31. März 2026 auf die Klage reagieren; außerdem ist eine erste gerichtliche Konferenz für den 30. April 2026 angesetzt.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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