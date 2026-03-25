    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    IG Metall geht gegen Tesla-Betriebsratswahl vor

    Für Sie zusammengefasst
    • IG Metall fordert Feststellung der Unwirksamkeit
    • Wahlkampf geprägt durch Drohungen und Einschüchterung
    • IG Metall verlangt juristische Klärung und Neuwahl
    IG Metall geht gegen Tesla-Betriebsratswahl vor
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    GRÜNHEIDE/FRANKFURT AM MAIN (dpa-AFX) - Die IG Metall will die Betriebsratswahl beim US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide bei Berlin anfechten. Die Gewerkschaft teilte mit, sie habe bei Tesla einen Beschlussantrag zur Feststellung der Unwirksamkeit der Betriebsratswahl im März eingereicht.

    Der Wahlkampf sei von Drohungen des Unternehmens geprägt gewesen, es habe Einschüchterungsversuche und eine ungleiche Behandlung der einzelnen Listen und Kandidatinnen und Kandidaten gegeben, erklärte die IG Metall. Das lasse "keinen anderen Rückschluss zu, als dies als unzulässige Wahlbeeinflussung zu betrachten".

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Tesla!
    Long
    346,68€
    Basispreis
    4,01
    Ask
    × 9,38
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    436,89€
    Basispreis
    3,78
    Ask
    × 9,22
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    IG Metall sieht Beeinflussung

    Die Gewerkschaft setzt auf eine Neuwahl. Die Erste Vorsitzende der IG Metall, Christiane Benner, sagte: "Der Eindruck, dass die Wahl bei Tesla durch Drohungen beeinflusst wurde, ist zu schwerwiegend, als dies nicht gerichtlich zu klären."

    Die IG Metall hatte Tesla nach dem verpassten Sieg bei der Wahl Beeinflussung durch das Management vorgeworfen. Tesla-Chef Musk Elon hatte vor der Wahl in einer Videobotschaft an die Belegschaft in Grünheide vor einem Ende des geplanten Ausbaus der Fabrik gewarnt./vr/DP/stw

    Tesla

    +2,02 %
    -4,13 %
    -3,86 %
    -16,50 %
    +27,97 %
    +88,00 %
    +85,56 %
    +62,13 %
    +32.283,00 %
    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,42 % und einem Kurs von 340,4 auf Tradegate (25. März 2026, 15:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -4,13 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,86 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,28 Bil..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 374,67USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 352,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +3,82 %/+47,47 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Tesla. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen einer möglichen FSD‑Zulassung in den Niederlanden auf Sicherheit, Haftung und damit Unternehmensbewertung; Skepsis gegenüber Musks Chipfabrik/Terafab‑Plänen als teures, komplexes Investitionsrisiko; Forderungen nach tieferem Kurs, um Kapitalerhöhungen zu verbilligen; sowie allgemeine Zweifel an Überbewertung und fundamentalen Risiken.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    IG Metall geht gegen Tesla-Betriebsratswahl vor Die IG Metall will die Betriebsratswahl beim US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide bei Berlin anfechten. Die Gewerkschaft teilte mit, sie habe bei Tesla einen Beschlussantrag zur Feststellung der Unwirksamkeit der Betriebsratswahl im März …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     