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    Nordea Bank Abp - Aktie stürzt ab -5,13 % - 25.03.2026

    Am 25.03.2026 ist die Nordea Bank Abp Aktie, bisher, um -5,13 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Nordea Bank Abp Aktie.

    Besonders beachtet! - Nordea Bank Abp - Aktie stürzt ab -5,13 % - 25.03.2026
    Foto: Roland Magnusson - stock.adobe.com

    Nordea Bank Abp ist eine führende nordische Bank, die umfassende Finanzdienstleistungen wie Kredite, Vermögensverwaltung und digitale Lösungen anbietet. Sie ist eine der größten Finanzgruppen in Nordeuropa mit starker Präsenz in Schweden, Finnland, Norwegen und Dänemark. Wichtige Konkurrenten sind Danske Bank, SEB, Handelsbanken und Swedbank. Nordea zeichnet sich durch ihre starke digitale Plattform und umfassende Finanzlösungen aus.

    Nordea Bank Abp aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.03.2026

    Die Nordea Bank Abp Aktie ist bisher um -5,13 % auf 14,433 gefallen. Das sind -0,780  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Nordea Bank Abp Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,14 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,13 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Nordea Bank Abp insgesamt ein Minus von -10,61 % zu verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nordea Bank Abp Aktie damit um -10,93 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,55 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Nordea Bank Abp -11,20 % verloren.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,17 % geändert.

    Nordea Bank Abp Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,93 %
    1 Monat -14,55 %
    3 Monate -10,61 %
    1 Jahr +19,85 %

    Informationen zur Nordea Bank Abp Aktie

    Es gibt 3 Mrd. Nordea Bank Abp Aktien. Damit ist das Unternehmen 49,39 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update Europa - 25.03. - ATX stark +2,34 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    Börsenstart Europa - 25.03. - ATX stark +1,72 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Danske Bank, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,75 %. Swedbank Shs(A) notiert im Minus, mit -7,47 %. Skandinaviska Enskilda Banken (A) notiert im Minus, mit -4,94 %. Svenska Handelsbanken Registered (A) legt um +0,87 % zu

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    Ob die Nordea Bank Abp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nordea Bank Abp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Nordea Bank Abp

    -5,82 %
    -11,58 %
    -15,00 %
    -12,18 %
    +20,43 %
    +54,77 %
    +73,44 %
    +71,33 %
    +429,39 %
    ISIN:FI4000297767WKN:A2N6F4



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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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