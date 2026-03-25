Börsen Start Update
Börsenstart USA - 25.03. - US Tech 100 stark +0,35 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones steht bei 46.516,82 PKT und gewinnt bisher +0,24 %.
Top-Werte: NVIDIA +2,26 %, Merck & Co +2,09 %, Amazon +1,89 %, Johnson & Johnson +1,65 %, Amgen +1,59 %
Flop-Werte: Nike (B) -1,26 %, Travelers Companies -1,02 %, Unitedhealth Group -0,95 %, Procter & Gamble -0,48 %, Verizon Communications -0,36 %
Der US Tech 100 steht bei 24.272,32 PKT und gewinnt bisher +0,35 %.
Top-Werte: Arm Holdings +10,11 %, Intel +7,36 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) +7,12 %, Advanced Micro Devices +6,42 %, Alnylam Pharmaceuticals +5,35 %
Flop-Werte: Micron Technology -4,93 %, Seagate Technology Holdings -3,64 %, Lam Research -2,44 %, Thomson Reuters -1,91 %, Western Digital -1,88 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.611,98 PKT und steigt um +0,23 %.
Top-Werte: Intel +7,36 %, Hewlett Packard Enterprise +6,76 %, CF Industries Holdings +6,47 %, Advanced Micro Devices +6,42 %, Super Micro Computer +6,07 %
Flop-Werte: Generac Holdings -10,39 %, Micron Technology -4,93 %, SanDisk Corporation -4,30 %, Seagate Technology Holdings -3,64 %, Brown & Brown -3,56 %
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