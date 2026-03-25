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    Ölpreis fällt nach Berichten über US-Plan für Ende des Iran-Kriegs

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise fallen nach Berichten über Friedensplan
    • Brent rutschte zeitweise unter 100 US-Dollar Notierung
    • US-Rohölreserven stiegen um 6,9 Millionen Barrel
    Ölpreis fällt nach Berichten über US-Plan für Ende des Iran-Kriegs
    Foto: Jan Woitas - dpa

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch nach Medienberichten über einen Plan zur Beendigung des Iran-Kriegs deutlich gefallen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Mai rutschte zeitweise unter 100 US-Dollar. Am Nachmittag stand der Preis wieder etwas höher bei 100,28 Dollar und damit etwa vier Dollar niedriger als am Vortag.

    Die US-Regierung soll der Führung in Teheran einen 15 Punkte umfassenden Plan zur Beendigung des Iran-Kriegs unterbreitet haben wie zwei US-Medien übereinstimmend berichten. Der Plan verlangt der Führung in Teheran große Zugeständnisse ab.

    Die halbamtliche iranische Nachrichtenagentur Fars erklärte daraufhin, das Land werde derzeit keinen Waffenstillstand akzeptieren und ein solches Abkommen sei unter den gegenwärtigen Umständen nicht realisierbar. Die Ölpreise haben daraufhin einen Teil der frühen Verluste wieder wettgemacht.

    Ein überraschender Anstieg der Lagerbestände an Rohöl in den USA hat die Notierungen am Ölmarkt nicht bewegt. Die US-Regierung hatte am Nachmittag einen Anstieg der Reserven um 6,9 Millionen Barrel auf 456,2 Millionen Barrel gemeldet. Der Markt hatte zuvor einen Rückgang der Bestände erwartet.

    Während des seit mehreren Wochen andauernden Iran-Kriegs war der Preis für Rohöl aus der Nordsee zeitweise bis fast auf 120 Dollar geklettert. Vor Beginn des Konflikts hatte er noch mehrere Monate lang zwischen 60 und 70 Dollar gelegen. Durch den Krieg verteuerten sich auch die Preise für Kraftstoffe wie Benzin und Diesel sowie für Heizöl deutlich, was die Inflation nach oben treiben dürfte./jkr/jsl/jha/




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