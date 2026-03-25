Der Krieg und seine Folgen beherrschen die Märkte
Die Kurse an den deutschen Aktienmärkten sind in der vergangenen Woche weiter massiv unter Druck gestanden. Ausschlaggebend war dafür vor allem die Entwicklung des Iran-Krieges, kombiniert mit steigenden Ölpreisen und der Furch vor einer Stagflation.
Rückblick: Vorsichtige Erholungsversuche wurden konterkariert
Hinzu kamen die zwar erwarteten, aber letztlich ernüchternd ausgefallenen Aussagen und Hinweise der US-Notenbank Fed, der EZB und weiterer führender Zentralbanken zum Thema Inflation und Zinsen, die letztlich mögliche Zinshoffnungen, die vor dem Iran-Krieg ihre Berechtigung gehabt hatten, weitgehend in Luft aufgelöst haben. Vorsichtige Erholungsversuche am Markt wurden dadurch sehr schnell wieder abgebrochen und ins Gegenteil gekehrt.
Wir stellen den Marktbericht von Gettex / Börse München vor…