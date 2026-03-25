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    Der Krieg und seine Folgen beherrschen die Märkte

    Börse MünchenDie Kurse an den deutschen Aktienmärkten sind in der vergangenen Woche weiter massiv unter Druck gestanden. Ausschlaggebend war dafür vor allem die Entwicklung des Iran-Krieges, kombiniert mit steigenden Ölpreisen und der Furch vor einer Stagflation.

    Rückblick: Vorsichtige Erholungsversuche wurden konterkariert

    Hinzu kamen die zwar erwarteten, aber letztlich ernüchternd ausgefallenen Aussagen und Hinweise der US-Notenbank Fed, der EZB und weiterer führender Zentralbanken zum Thema Inflation und Zinsen, die letztlich mögliche Zinshoffnungen, die vor dem Iran-Krieg ihre Berechtigung gehabt hatten, weitgehend in Luft aufgelöst haben. Vorsichtige Erholungsversuche am Markt wurden dadurch sehr schnell wieder abgebrochen und ins Gegenteil gekehrt.

    Wir stellen den Marktbericht von Gettex / Börse München vor… 




    Autor
    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
    Der Krieg und seine Folgen beherrschen die Märkte Die Kurse an den deutschen Aktienmärkten sind in der vergangenen Woche weiter massiv unter Druck gestanden. Ausschlaggebend war dafür vor allem die Entwicklung des Iran-Krieges, kombiniert mit steigenden Ölpreisen und der Furch vor einer …
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