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    Der perfekte Sturm

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    Das Ende einer Ära? Wie der Iran-Konflikt den Petrodollar ins Wanken bringt

    Der Iran-Konflikt könnte sich als Wendepunkt für die Dollar-Dominanz im Welthandel erweisen – vor allem, weil er das Fundament des sogenannten Petrodollars erschüttert.

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    Der perfekte Sturm - Das Ende einer Ära? Wie der Iran-Konflikt den Petrodollar ins Wanken bringt
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    Es ist ein Abkommen, das seit über einem halben Jahrhundert die Weltwirtschaft ordnet: Öl gegen Sicherheit. Seit 1974 garantiert die US-Militärmacht den Schutz der Golfstaaten, während diese im Gegenzug ihr "schwarzes Gold" ausschließlich in Greenbacks abrechnen. Doch dieses eiserne Gesetz der Finanzwelt bekommt gefährliche Risse. Der aktuelle Iran-Konflikt könnte sich als jener perfekte Sturm erweisen, der das System des Petrodollars endgültig zum Einsturz bringt.

    Weil Öl praktisch jede Wertschöpfungskette antreibt, von Düngemitteln über Transport bis zur Industrieproduktion, wurde der Dollar zur Rechnungswährung für Güter aller Art – und damit zur bevorzugten Währung für Ersparnisse und Reserven von Staaten und Unternehmen.​

    Doch schon vor der Eskalation rund um Iran hatte sich das Gefüge verschoben: Die Golfstaaten liefern den Großteil ihres Öls inzwischen nach Asien, Sanktionen haben russische und iranische Exporte in alternative Währungs- und Zahlungssysteme gedrängt, und mit Projekten wie der Blockchain-basierten Plattform mBridge entstehen Infrastrukturen, die ohne Dollar-Korrespondenzbanken und SWIFT auskommen.

    Nun kommen direkte Angriffe auf US‑Stützpunkte und Ölanlagen im Golf hinzu, Engpässe in der Schifffahrt durch die Straße von Hormus – und Berichte, dass Teheran Durchfahrtsrechte für Tanker im Gegenzug für Ölzahlungen in Yuan auslotet. Beobachter sehen darin einen möglichen Startschuss für eine schrittweise Erosion der Petrodollar-Ordnung – und die Keimzelle eines "Petroyuan".​ Diese These stellt ein neuer Bericht von Deutsche Bank Research nahe.

    Selbst wenn die USA dank Schieferöl längst selbst zum Energieriesen geworden sind und perspektivisch einen großen Teil der westlichen Hemisphäre mitversorgen könnten, droht eine Fragmentierung: Ölströme Richtung Asien könnten in Yuan bepreist werden, Lieferungen aus Amerika zu traditionellen US‑Verbündeten weiter in Dollar.

    Langfristig droht dem Dollar jedoch noch eine weit fundamentalere Gefahr: die globale Abkehr vom Öl selbst. Während die USA durch Schiefergas energieunabhängig geworden sind, suchen Europa und Asien händeringend nach Alternativen zum riskanten Import. Ob durch den massiven Ausbau von Chinas Solar-Dominanz oder eine Rückbesinnung auf die Kernkraft in Japan und Europa – jede Tonne Öl, die nicht mehr international gehandelt wird, entzieht dem Dollar seine Daseinsberechtigung als globale Recheneinheit.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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