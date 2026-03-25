Cenit: EBITDA soll deutlich wachsen

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Cenit AG im Geschäftsjahr 2025 (per 31.12.) den Umsatz auf Basis vorläufiger Zahlen auf 209,5 Mio. Euro (GJ 2024: 207,3 Mio. Euro) gesteigert und damit die mit dem Halbjahresbericht angepasste Umsatz-Guidance von mindestens 205 Mio. Euro erreicht. In der Folge senken die Analysten das Kursziel, bestätigen aber das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei das EBITDA auf 12,3 Mio. Euro (GJ 2024: 17,3 Mio. Euro) gesunken, wobei der Ergebnisrückgang in erster Linie mit Sonderaufwendungen zur Umsetzung des Restrukturierungsprogramms „Project Performance“ zusammenhänge. Im Rahmen dessen habe das Unternehmen die Anzahl der Mitarbeiter um über 50 reduziert. Hierfür seien Sonderaufwendungen über rund 4,0 Mio. Euro angefallen. Darüber hinaus dürfe das Ergebnisbild auch vom negativen Ergebnis der 2024 erworbenen Tochtergesellschaft Analysis Prime geprägt sein. Demgegenüber stehe der positive Effekt aus den umgesetzten Kosteneinsparungen. Aus Sicht von GBC sei vor allem der Ausblick für 2026 wesentlich. Das CENIT-Management prognostiziere hier einen Umsatz von mindestens 210,0 Mio. Euro und ein EBITDA von mindestens 18,0 Mio. Euro. In der Folge senken die Analysten auf Basis eines aktualisierten DCF-Bewertungsmodells das Kursziel auf 15,00 Euro (zuvor: 16,00 Euro) und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 25.03.2026, 16:10 Uhr)



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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 25.03.2026 um 13:00 Uhr fertiggestellt und erstmals am 25.03.2026 um 14:30 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=11dfd1eb8de9ee64bd88d75f69652838

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die Cenit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,22 % und einem Kurs von 6,44EUR auf Tradegate (25. März 2026, 14:49 Uhr) gehandelt.