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    Verbio SE erhöht EBITDA-Prognose für 2025/2026 – Mehr Wachstum erwartet

    Das Unternehmen hebt seine Prognosen deutlich an: Erwartet werden ein kräftiger EBITDA-Anstieg 2025/2026 und ein spürbarer Schuldenabbau – getragen von starker Biokraftstoffnachfrage.

    Verbio SE erhöht EBITDA-Prognose für 2025/2026 – Mehr Wachstum erwartet
    Foto: Christophe Gateau - dpa
    • EBITDA‑Prognose für das Geschäftsjahr 2025/2026 wurde auf rund EUR 100–140 Mio. erhöht.
    • Erwartete Reduktion der Nettofinanzverschuldung bis Ende des Geschäftsjahres auf etwa EUR 140 Mio.
    • Treiber der Aufwärtsrevision: starke Nachfrage nach emissionsarmen Biokraftstoffen, anhaltend hohe Absatzpreise, günstigeres regulatorisches Umfeld (insb. für konventionelle Biokraftstoffe) und geopolitische Faktoren.
    • Prognose ist mit einer breiten Spanne formuliert, da das geopolitische Umfeld weiterhin dynamisch ist.
    • Vergleich zur vorherigen Einschätzung: Zuvor wurde ein EBITDA am oberen Ende des hohen zweistelligen Millionenbereichs und nur eine moderate Reduktion der Nettofinanzverschuldung gegenüber dem Vorjahreswert von EUR 164 Mio. erwartet.
    • Veröffentlichung als Insiderinformation nach Art.17 MAR; die Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die von Annahmen abhängen und erheblich abweichen können.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung zum 31.03.2026 (Q3 2025/2026) / Analysten und Investoren Earnings Call, bei Verbio ist am 13.05.2026.

    Der Kurs von Verbio lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 42,96EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +8,92 % im Plus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 42,42EUR das entspricht einem Minus von -1,26 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.815,70PKT (+1,46 %).


    Verbio

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