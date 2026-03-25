Verbio SE erhöht EBITDA-Prognose für 2025/2026 – Mehr Wachstum erwartet

EBITDA‑Prognose für das Geschäftsjahr 2025/2026 wurde auf rund EUR 100–140 Mio. erhöht.

Erwartete Reduktion der Nettofinanzverschuldung bis Ende des Geschäftsjahres auf etwa EUR 140 Mio.

Treiber der Aufwärtsrevision: starke Nachfrage nach emissionsarmen Biokraftstoffen, anhaltend hohe Absatzpreise, günstigeres regulatorisches Umfeld (insb. für konventionelle Biokraftstoffe) und geopolitische Faktoren.

Prognose ist mit einer breiten Spanne formuliert, da das geopolitische Umfeld weiterhin dynamisch ist.

Vergleich zur vorherigen Einschätzung: Zuvor wurde ein EBITDA am oberen Ende des hohen zweistelligen Millionenbereichs und nur eine moderate Reduktion der Nettofinanzverschuldung gegenüber dem Vorjahreswert von EUR 164 Mio. erwartet.

Veröffentlichung als Insiderinformation nach Art.17 MAR; die Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die von Annahmen abhängen und erheblich abweichen können.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung zum 31.03.2026 (Q3 2025/2026) / Analysten und Investoren Earnings Call, bei Verbio ist am 13.05.2026.

Der Kurs von Verbio lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 42,96EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +8,92 % im Plus.

13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 42,42EUR das entspricht einem Minus von -1,26 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.815,70PKT (+1,46 %).





