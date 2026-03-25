Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 25.03.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Kontron

Laut wallstreetONLINE-Forum ist Kontron aktuell gemischt: bullish durch angekündigten Rückkauf (ca. 2,9 Mio Aktien, ~4,5% des Kapitals) und mögliche EPS-Steigerung durch reduzierten Free Float; charttechnisch wird eine Aufwärtsbewegung diskutiert. Skepsis: Unsicherheit über reale Verfügbarkeit der Aktien, ARK-/Ennoconn-Einfluss und Kennzahlen-/Quartalsbericht-Zuspitzungen. Die konkrete 14‑Tage-Veränderung wird nicht genannt.