Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 25.03.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 25.03.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Jenoptik
Tagesperformance: +11,93 %
Tagesperformance: +11,93 %
Platz 1
Performance 1M: -7,62 %
Performance 1M: -7,62 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Jenoptik
wallstreetONLINE-Forum: Jenoptik-Stimmung gemischt. Kurs von 0,38 € auf 0,40 € in 14 Tagen (+≈5,3%). Dividende 0,40 € je Aktie, zwei Cent mehr als Vorjahr; Analysten hatten eine niedrigere Dividende erwartet. Fundamentales: Umsatz im einstelligen Prozentbereich; EBITDA-Marge 19–21% 2026; Kernmärkte Halbleiter, MedTech, Messtechnik, Smart Mobility. Neuer CEO ab Okt 2026; Jahresfinanzbericht morgen.
AIXTRON
Tagesperformance: +6,87 %
Tagesperformance: +6,87 %
Platz 2
Performance 1M: +50,24 %
Performance 1M: +50,24 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Zusammenfassung des Anleger-Sentiments im wallstreetONLINE-Forum: Mehrteil bullish. Kurs über 35 EUR ausgebaut, zuletzt +5,6% intraday auf 35,50 EUR; in den letzten 14 Tagen deutlicher Aufwärtsdruck (Beitrag 5). Optimismus durch Nachfragehoffnungen im Opto-/HBM-Segment und Samsung-/SiC-GaN-News (Beitr. 11–14). Leichte Skepsis wegen historischer Fehleinschätzungen (Beitrag 1).
Kontron
Tagesperformance: +5,39 %
Tagesperformance: +5,39 %
Platz 3
Performance 1M: -15,00 %
Performance 1M: -15,00 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Kontron
Laut wallstreetONLINE-Forum ist Kontron aktuell gemischt: bullish durch angekündigten Rückkauf (ca. 2,9 Mio Aktien, ~4,5% des Kapitals) und mögliche EPS-Steigerung durch reduzierten Free Float; charttechnisch wird eine Aufwärtsbewegung diskutiert. Skepsis: Unsicherheit über reale Verfügbarkeit der Aktien, ARK-/Ennoconn-Einfluss und Kennzahlen-/Quartalsbericht-Zuspitzungen. Die konkrete 14‑Tage-Veränderung wird nicht genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Kontron eingestellt.
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: +4,89 %
Tagesperformance: +4,89 %
Platz 4
Performance 1M: +9,33 %
Performance 1M: +9,33 %
Evotec
Tagesperformance: +4,28 %
Tagesperformance: +4,28 %
Platz 5
Performance 1M: -27,55 %
Performance 1M: -27,55 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
Im wallstreetONLINE-Forum Evotec dominiert derzeit eine skeptische bis negative Haltung: Horizon/Timing nach Kriegsbeginn und Management werden kritisch gesehen; der Kurs wird als tendenziell auf Talfahrt beschrieben. Fundamente werden teils positiv eingeschätzt (Guidance 2026e/2030e, EBITDA-Marge, BARDA-Deal), Insti-Sicht bleibt vorsichtig. Die letzten 14 Tage zeigen tendenziell fallende Kurse.
Bechtle
Tagesperformance: +4,26 %
Tagesperformance: +4,26 %
Platz 6
Performance 1M: -17,44 %
Performance 1M: -17,44 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bechtle
Bezug genommen auf das wallstreetONLINE-Forum ergibt sich ein vorsichtig bis negativ geprägtes Sentiment. In den letzten 14 Tagen Abwärtsdruck; Niveaus 24,8–28 € diskutiert, Käufe um ca. 25 €, Verkäufe um 26–27 €. Ca. 44% Kursverlust seit dem Hoch wird genannt. Dividende stabil bei 0,70 €; Ausschüttungsquote ca. 38,5%. Langfristig positive Impulse durch Hannover-Messe 2026 und Max Otte.
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +4,04 %
Tagesperformance: +4,04 %
Platz 7
Performance 1M: +29,98 %
Performance 1M: +29,98 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +3,36 %
Tagesperformance: +3,36 %
Platz 8
Performance 1M: +3,48 %
Performance 1M: +3,48 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
Sentiment auf wallstreetONLINE zu Siltronic: gemischt, tendenziell bullisch. Technisch: höheres High, potenzieller primärer Uptrend im Log-Chart. Kurs in den letzten 14 Tagen rund 52,5 €, Diskussion über Durchbruch über 60 €. Fundamentale Impulse: Großinvestoren (Goldmänner) haben zugekauft; Samsung-Investitionen in KI könnten Siltronic zugutekommen. Quelle: wallstreetONLINE.
IONOS Group
Tagesperformance: -2,75 %
Tagesperformance: -2,75 %
Platz 9
Performance 1M: +12,58 %
Performance 1M: +12,58 %
Nordex
Tagesperformance: +2,70 %
Tagesperformance: +2,70 %
Platz 10
Performance 1M: +24,52 %
Performance 1M: +24,52 %
HENSOLDT
Tagesperformance: +2,64 %
Tagesperformance: +2,64 %
Platz 11
Performance 1M: -9,17 %
Performance 1M: -9,17 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Im wallstreetONLINE-Forum wird zu HENSOLDT ein gemischtes Sentiment sichtbar. Der Kurs liegt aktuell bei ca. 72 €, in den letzten 14 Tagen pendelte er grob zwischen 72 und 85 €. Fundamentale Perspektiven bleiben intakt: hochtechnische Radar-/Sensoriksysteme, steigende Verteidigungsaufträge, Berichte sprechen von ca. 85% der Aufträge in Deutschland. Kurzfristig belasten Unsicherheit und Spekulationen über Leerverkäufe, langfristig bleibt Aufwärts-potenzial durch Inland-Aufträge bestehen.
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: +2,48 %
Tagesperformance: +2,48 %
Platz 12
Performance 1M: -8,88 %
Performance 1M: -8,88 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +2,19 %
Tagesperformance: +2,19 %
Platz 13
Performance 1M: +12,78 %
Performance 1M: +12,78 %
ATOSS Software
Tagesperformance: +2,14 %
Tagesperformance: +2,14 %
Platz 14
Performance 1M: -7,77 %
Performance 1M: -7,77 %
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