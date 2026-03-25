Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 25.03.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 25.03.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Nordea Bank Abp
Tagesperformance: -5,29 %
Tagesperformance: -5,29 %
Platz 1
Performance 1M: -14,55 %
Performance 1M: -14,55 %
Siemens Energy
Tagesperformance: +3,90 %
Tagesperformance: +3,90 %
Platz 2
Performance 1M: -7,78 %
Performance 1M: -7,78 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
wallstreetONLINE: Siemens Energy-Sentiment gemischt. Positive Anteile: starke Nachfrage, Großpositionen (131,1x), Allzeithoch-Erzählung, Offshore-Projekte (Baltic Towers/Baltica 2; 200 Mio). Negative: Branchen-Druck und negative Headlines. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird im Text nicht genannt; insgesamt Hinweise auf Aufwärtsdrang, aber Unsicherheit bleibt.
ENI
Tagesperformance: +2,68 %
Tagesperformance: +2,68 %
Platz 3
Performance 1M: +20,37 %
Performance 1M: +20,37 %
argenx
Tagesperformance: +2,27 %
Tagesperformance: +2,27 %
Platz 4
Performance 1M: -17,74 %
Performance 1M: -17,74 %
Sanofi
Tagesperformance: +2,10 %
Tagesperformance: +2,10 %
Platz 5
Performance 1M: -3,14 %
Performance 1M: -3,14 %
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