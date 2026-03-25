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    Euro gibt zum Dollar nach - Unsicherheit durch Iran-Krieg bleibt hoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro gibt nach und notiert bei 1,1567 Dollar
    • Iran-Krieg sorgt für Verunsicherung an Märkten
    • EZB Lagarde signalisiert Bereitschaft zum Handeln
    Devisen - Euro gibt zum Dollar nach - Unsicherheit durch Iran-Krieg bleibt hoch
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Mittwoch zum US-Dollar etwas nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,1567 US-Dollar. Im frühen Handel hatte der Euro noch über 1,16 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1592 (Dienstag: 1,1572) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8626 (0,8641) Euro.

    Der Iran-Krieg sorgt weiterhin für Verunsicherung an den Märkten. Irans Militärführung hat Berichte über Verhandlungen für ein Ende des Krieges zurückgewiesen und scharf gegen die US-Regierung ausgeteilt. "Eure (eigenen) Konflikte haben die Stufe erreicht, dass ihr mit euch selbst verhandelt", sagte der Sprecher des zentralen Hauptquartiers Chatam al-Anbija, das im Kriegsfall die operative Führung der iranischen Streitkräfte bündelt. Medienberichten zufolge hat die US-Regierung der Führung in Teheran einen 15 Punkte umfassenden Plan zur Beendigung des Iran-Kriegs unterbreitet.

    EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat die Bereitschaft der Notenbank zum Handeln betont, sollten steigende Energiepreise infolge des Iran-Kriegs die Inflation stark nach oben treiben. Der Rat der EZB sei bereit, die Geldpolitik "bei Bedarf auf jeder Sitzung anzupassen", sagte Lagarde. Es gebe "Gründe zur Wachsamkeit". "Unser Bekenntnis zu einer Inflationsrate von 2 Prozent auf mittlere Sicht ist bedingungslos", sagte sie. Die Aussagen stützten den Euro nicht.

    Schwache deutsche Konjunkturdaten belasteten den Euro am Vormittag nicht. Im März hat sich die Stimmung in den Unternehmen wegen des Iran-Kriegs deutlich verschlechtert. Allerdings war ein Rückgang in diesem Umfang erwartet worden. "Der Krieg im Iran beendet vorerst die Hoffnung auf einen Aufschwung", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

    Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86558 (0,86541) britische Pfund, 184,27 (183,91) japanische Yen und 0,9153 (0,9145) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.553 Dollar. Das waren rund 78 Dollar mehr als am Vortag./jsl/jha/




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