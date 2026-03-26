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    200 Prozent seit Jahresanfang

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    Nicht Nvidia, Apple & Co – Diese 10 IT-Aktien geben den Performance-Ton an

    Während die Tech-Giganten schwächeln, liefern unbekanntere IT-Werte teils spektakuläre Renditen. Welche Aktien jetzt überraschen und warum sich ein genauer Blick lohnt.

    Für Sie zusammengefasst
    200 Prozent seit Jahresanfang - Nicht Nvidia, Apple & Co – Diese 10 IT-Aktien geben den Performance-Ton an
    Foto: DALL-E

    Die großen Namen wie Apple oder Nvidia treten aktuell auf der Stelle. Doch unter der Oberfläche verschieben sich die Kräfteverhältnisse. Teils unbekannte Tech-Unternehmen tauchen immer häufiger aus den Einkaufszetteln der Anleger auf. 

    Der Techsektor befindet sich seit Jahresanfang in einer kleinen Krise. Der S&P 500 Information Technology Sector hat nach einem starken Jahr 2025 mit +24 Prozent bislang eine Schwächephase, die sich in einem Minus von rund von vier Prozent widerspiegelt. 

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    Lumentum

    SanDisk Corporation – +195,93 %

    SanDisk gehört zu den Pionieren im Bereich Flash-Speicher und entwickelt NAND-basierte Lösungen für Smartphones, Rechenzentren und industrielle Anwendungen. Besonders stark ist das Unternehmen im Geschäft mit Hochleistungsspeichern für Cloud- und KI-Infrastrukturen positioniert. Der aktuelle Boom bei datenintensiven Anwendungen, etwa generativer KI, treibt die Nachfrage nach schnellen und energieeffizienten Speicherlösungen massiv an. Gleichzeitig profitiert SanDisk von steigenden Preisen im Speichermarkt nach einer vorherigen Zyklusschwäche.

    Lumentum Holdings – +117,58 %

    Lumentum ist ein Schlüsselzulieferer für optische Kommunikationstechnologien. Das Unternehmen produziert Laser- und Photoniklösungen, die in Glasfasernetzen, Rechenzentren und 3D-Sensorik eingesetzt werden. Besonders wichtig ist die Rolle im Ausbau von Hochgeschwindigkeits-Datenverbindungen, die für KI-Workloads und Cloud-Services unerlässlich sind. Darüber hinaus ist Lumentum auch im Bereich autonomes Fahren und industrielle Anwendungen aktiv, was zusätzliche Wachstumspotenziale eröffnet.

    Ciena Corporation – +83,60 %

    Ciena entwickelt Netzwerklösungen für Telekommunikationsanbieter und Cloud-Konzerne. Der Fokus liegt auf optischen Netzwerken, Software und Automatisierung zur Steuerung großer Datenströme. Mit dem exponentiellen Wachstum des globalen Datenverkehrs – getrieben durch Streaming, KI und 5G – steigt die Nachfrage nach leistungsfähiger Infrastruktur. Ciena profitiert dabei von langfristigen Investitionszyklen der großen Telekom- und Cloudanbieter.

    Western Digital – +74,75 %

    Western Digital ist einer der weltweit führenden Anbieter von Festplatten (HDD) und Flash-Speicherlösungen. Das Unternehmen bedient sowohl den Endkundenmarkt als auch Hyperscaler und Rechenzentren. Besonders die steigende Nachfrage nach Massenspeichern für KI-Trainingsdaten und Cloud-Services sorgt für Rückenwind. Gleichzeitig arbeitet Western Digital an der Weiterentwicklung von Speichertechnologien, um höhere Kapazitäten und Effizienz zu erreichen – ein entscheidender Wettbewerbsvorteil in einem datengetriebenen Umfeld.

    Advanced Energy Industries – +70,22 %

    Advanced Energy liefert hochspezialisierte Stromversorgungs- und Steuerungssysteme, die vor allem in der Halbleiterfertigung benötigt werden. Die Produkte sorgen für präzise Energiezufuhr in komplexen Produktionsprozessen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in Bereichen wie erneuerbare Energien, Medizintechnik und Industrieautomation aktiv. Der anhaltende Ausbau der globalen Chipproduktion wirkt dabei als zentraler Wachstumstreiber.

    Teradyne – +65,40 %

    Teradyne ist ein führender Anbieter von Testsystemen für Halbleiter und elektronische Komponenten. Diese Systeme sind entscheidend, um die Qualität und Leistungsfähigkeit moderner Chips sicherzustellen. Zusätzlich hat sich das Unternehmen stark im Bereich kollaborativer Roboter (Cobots) positioniert, die in der Industrieautomation eingesetzt werden. Damit profitiert Teradyne gleich von zwei Megatrends: dem Halbleiterboom und der zunehmenden Automatisierung.

    Corning – +62,19 %

    Corning ist ein traditionsreicher Technologiekonzern mit Fokus auf Materialwissenschaften. Bekannt ist das Unternehmen vor allem für Gorilla Glass, das in Smartphones verwendet wird. Darüber hinaus ist Corning ein wichtiger Anbieter von Glasfasern und optischen Komponenten für Telekommunikationsnetze. Die Kombination aus stabilen Endmärkten und wachsender Nachfrage im Infrastruktursegment macht das Geschäftsmodell besonders robust.

    TTM Technologies – +55,06 %

    TTM Technologies produziert hochkomplexe Leiterplatten und elektronische Baugruppen. Die Kunden stammen aus anspruchsvollen Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Telekommunikation und Industrie. Gerade im Verteidigungssektor profitiert das Unternehmen von steigenden Budgets und technologischer Aufrüstung. Gleichzeitig sorgt die zunehmende Komplexität moderner Elektronik für höhere Margen.

    MKS Instruments – +52,42 %

    MKS Instruments entwickelt Präzisionslösungen für die Halbleiterfertigung, darunter Mess-, Steuerungs- und Prozesssysteme. Diese sind essenziell für die Herstellung moderner Chips. Zusätzlich ist das Unternehmen in Bereichen wie Photonik, Laserbearbeitung und industrielle Anwendungen tätig. Durch die zunehmende Miniaturisierung und Komplexität von Chips wächst die Bedeutung dieser Technologien kontinuierlich.

    Ubiquiti – +50,81 %

    Ubiquiti bietet kosteneffiziente Netzwerkhardware und Softwarelösungen, die vor allem bei kleinen und mittleren Unternehmen sowie im privaten Bereich beliebt sind. Das Unternehmen setzt auf ein direktes Vertriebsmodell und eine starke Community, wodurch hohe Margen erzielt werden. Besonders im Bereich drahtloser Netzwerke und Cloud-Management-Lösungen wächst die Nachfrage stetig.

    Mein Tipp: Genau hinschauen lohnt sich

    Die aktuelle Marktphase zeigt deutlich: Die größten Chancen liegen oft nicht bei den bekannten Giganten, sondern bei spezialisierten Technologieanbietern im Hintergrund. Wer früh auf diese Trends setzt, könnte langfristig überdurchschnittlich profitieren.

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
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