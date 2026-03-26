200 Prozent seit Jahresanfang
Nicht Nvidia, Apple & Co – Diese 10 IT-Aktien geben den Performance-Ton an
Während die Tech-Giganten schwächeln, liefern unbekanntere IT-Werte teils spektakuläre Renditen. Welche Aktien jetzt überraschen und warum sich ein genauer Blick lohnt.
- Unbekannte Techwerte liefern spektakuläre Renditen
- Speicher und optische Netzwerke profitieren von KI
- Genaues Hinsehen eröffnet Chancen abseits der Giganten
- Report: Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die großen Namen wie Apple oder Nvidia treten aktuell auf der Stelle. Doch unter der Oberfläche verschieben sich die Kräfteverhältnisse. Teils unbekannte Tech-Unternehmen tauchen immer häufiger aus den Einkaufszetteln der Anleger auf.
Der Techsektor befindet sich seit Jahresanfang in einer kleinen Krise. Der S&P 500 Information Technology Sector hat nach einem starken Jahr 2025 mit +24 Prozent bislang eine Schwächephase, die sich in einem Minus von rund von vier Prozent widerspiegelt.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
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