Biokraftstoffhersteller Verbio erhöht Prognose - Nachfrage stark und Preise hoch

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verbio Aktie

Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,49 % und einem Kurs von 16.824 auf Ariva Indikation (25. März 2026, 16:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verbio Aktie um +17,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +67,44 %.

Die Marktkapitalisierung von Verbio bezifferte sich zuletzt auf 2,71 Mrd..

Verbio zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,20EUR. Von den letzten 5 Analysten der Verbio Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -50,66 %/-6,02 % bedeutet.