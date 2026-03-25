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    Biokraftstoffhersteller Verbio erhöht Prognose - Nachfrage stark und Preise hoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Verbio hebt EBITDA-Prognose auf 100 bis 140 Mio
    • Starke Nachfrage führt zu anhaltend hohen Preisen
    • Nettofinanzverschuldung soll bis Ende auf rund 140 Mio
    Biokraftstoffhersteller Verbio erhöht Prognose - Nachfrage stark und Preise hoch
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    LEIPZIG (dpa-AFX) - Der Biokraftstoffhersteller Verbio hat dank einer starken Nachfrage und hoher Preise die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 erhöht. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) dürfte bei 100 bis 140 Millionen Euro liegen, teilte der SDax -Konzern überraschend am Mittwoch in Leipzig mit. Zuletzt ging das Unternehmen von einem operativen Ergebnis am oberen Ende des hohen zweistelligen Millionenbereichs aus. Die starke Nachfrage nach emissionsarmen Biokraftstoffen sorge für anhaltend hohe Absatzpreise, hieß es zur Begründung der höheren Prognose. Die Aktie legte am Nachmittag kräftig um mehr als sechs Prozent zu.

    Die Nettofinanzverschuldung soll nun bis zum Ende des Geschäftsjahres auf rund 140 Millionen Euro sinken, hieß es weiter. Zuletzt war Verbio von einer moderaten Reduktion im Vergleich zum Vorjahreswert von 164 Millionen Euro ausgegangen. Die Ergebnis-Prognose sei mit einer breiten Spanne formuliert, da das geopolitische Umfeld weiterhin dynamisch sei. /jha/jsl

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    ISIN:DE000A0JL9W6WKN:A0JL9W

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verbio Aktie

    Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,49 % und einem Kurs von 16.824 auf Ariva Indikation (25. März 2026, 16:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verbio Aktie um +17,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +67,44 %.

    Die Marktkapitalisierung von Verbio bezifferte sich zuletzt auf 2,71 Mrd..

    Verbio zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,20EUR. Von den letzten 5 Analysten der Verbio Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -50,66 %/-6,02 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Verbio - A0JL9W - DE000A0JL9W6

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursrallye von Verbio, den Xetra‑Schluss bei ~40 €, Zielbereiche von 40–45 € und optimistische Langfristszenarien bis in den dreistelligen Bereich bei politischer Unterstützung. Thematisiert werden S‑/SDAX‑Aufstieg, mögliche ETF‑Nachkäufe (Amundi SDAX) bei Rebalancing, Marktkapitalisierungsschwellen (z. B. ~60 €/≈10 Mrd. und EuroStoxx‑600‑Chance), fundamentale Trigger (Politik, Indien‑Projekt, Produktionsstart Verbio Life Chemicals), hohe Depotgewichte und ein mögliches Rückkehrlevel um 40 €.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Verbio eingestellt.

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    dpa-AFX
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