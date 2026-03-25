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    Hewlett Packard Enterprise Aktie mit starker Tagesperformance - 25.03.2026

    Am 25.03.2026 ist die Hewlett Packard Enterprise Aktie, bisher, um +9,22 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Hewlett Packard Enterprise Aktie.

    Besonders beachtet! - Hewlett Packard Enterprise Aktie mit starker Tagesperformance - 25.03.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Hewlett Packard Enterprise (HPE) ist ein führender Anbieter von IT-Infrastruktur, der Unternehmen bei der digitalen Transformation unterstützt. Mit Produkten wie Servern, Speicherlösungen und Cloud-Diensten bedient HPE weltweit Kunden. Wichtige Konkurrenten sind IBM, Dell und Cisco. HPEs Alleinstellungsmerkmale sind seine Hybrid-IT-Lösungen und das Engagement im Edge-Computing.

    Hewlett Packard Enterprise Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.03.2026

    Die Hewlett Packard Enterprise Aktie konnte bisher um +9,22 % auf 22,533 zulegen. Das sind +1,903  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,30 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Hewlett Packard Enterprise Aktie. Nach einem Plus von +7,30 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 22,533. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Hewlett Packard Enterprise Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +9,44 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +20,54 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +32,83 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Hewlett Packard Enterprise +10,34 % gewonnen.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,03 % geändert.

    Hewlett Packard Enterprise Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +20,54 %
    1 Monat +32,83 %
    3 Monate +9,44 %
    1 Jahr +50,24 %

    Informationen zur Hewlett Packard Enterprise Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Hewlett Packard Enterprise Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,77 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 25.03. - US Tech 100 stark +0,35 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,77 %. IBM notiert im Plus, mit +0,19 %. Oracle notiert im Minus, mit -0,96 %. NetApp legt um +2,05 % zu Dell Technologies Registered (C) notiert im Plus, mit +1,66 %.

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    Ob die Hewlett Packard Enterprise Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hewlett Packard Enterprise Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Hewlett Packard Enterprise

    +8,27 %
    +19,99 %
    +32,28 %
    +9,58 %
    +35,53 %
    +57,20 %
    +66,12 %
    +125,15 %
    +187,30 %
    ISIN:US42824C1099WKN:A140KD



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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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