81 0 Kommentare Stromnetz unter Druck: Kleines Unternehmen könnte Milliarden profitieren

Energiehunger, marode Netze, Milliardeninvestitionen: Während die Welt ihr Stromnetz rüstet, positioniert sich Duke Robotics mit Hightech-Drohnen als möglicher Gewinner dieses Umbruchs.

Globales Stromnetz steht unter Druck: KI‑Rechenzentren und alternde Infrastruktur erhöhen Energiebedarf und Ausfallrisiken; JPMorgan warnt, und weltweit fließen Milliarden in Modernisierung und Resilienz.

Duke Robotics (OTCQB: DUKRD, Marktkapitalisierung ~17–18 Mio. USD) wird als potenzieller Profiteur dieses Trends dargestellt.

Kerntechnologie: Die IC Drone ermöglicht Wartung an Hochspannungsisolatoren im laufenden Betrieb (ohne Leitungsabschaltung) und reduziert Risiko gegenüber Hubschrauber‑ oder Personen‑Einsätzen.

Kommerzielle Fortschritte: Erweiterter Vertrag mit Israel Electric Corporation (>1 Mio. USD Umsatzpotenzial für 2026) sowie zusätzliche Einnahmen durch Zusammenarbeit mit Elbit Systems im Verteidigungsbereich.

Produkt- und Expansionsstrategie: Einführung von AEROTRACE (KI‑basierte Monitoring‑ und Analyseplattform), Genehmigung für Betrieb in Griechenland (Schritt nach Europa), 25:1 Reverse‑Split und Ankündigung einer möglichen Uplisting‑Absicht (z. B. Nasdaq).

Wichtiger Hinweis: Die Mitteilung ist eine bezahlte Werbemitteilung von Wall Street Wire (Vergütung durch Duke Robotics), enthält Interessenkonflikte und stellt keine Anlageberatung dar; Investments in Micro‑/Small‑Caps sind hochriskant.





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