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    Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt Markteinführung seiner proprietären Staking-Lösung MAVAN (Made In America VAlidator Network) bekannt

    Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt Markteinführung seiner proprietären Staking-Lösung MAVAN (Made In America VAlidator Network) bekannt
    Foto: adobe.stock.com

    MAVAN wird der weltweit größte Anbieter von Ethereum-Staking-Services sein und Staking-Services für andere Proof-of-Stake-Ketten und Blockchain-Infrastrukturdienste anbieten.

    Bitmine hat 3.142.643 eingesetzte ETH, was 6,8 Milliarden USD bei 2.148 USD pro ETH entspricht.

    Bitmine wird weiterhin von einer Gruppe namhafter institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital und der Privatanleger Thomas „Tom" Lee, um das Ziel von Bitmine zu erreichen, 5 % der ETH zu erwerben.

    NORWALK, Conn., 25. März 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. („Bitmine" oder das „Unternehmen"), ein Bitcoin- und Ethereum-Netzwerkunternehmen mit Schwerpunkt auf der Akkumulation von Kryptowährungen für langfristige Investitionen, gab heute den offiziellen Start von MAVAN (Made in America VAlidator Network) bekannt, seiner proprietären Ethereum-Staking-Plattform für institutionelle Anleger.

    Bitmine Immersion Technologies, Inc.

    MAVAN wurde als Preimium-Ethereum-Stacking-Destination für Institutionen entwickelt, wobei der Schwerpunkt auf Sicherheit, Leistung und Ausfallsicherheit liegt. Die Plattform kombiniert eine in den USA angesiedelte Infrastruktur für Institutionen, die eine inländische Validierung benötigen, mit einer flexiblen, global verteilten Architektur zur Unterstützung von Kunden weltweit. Ursprünglich wurde MAVAN entwickelt, um Bitmines eigenes Ethereum-Treasury zu unterstützen. Nun soll MAVAN erweitert werden, um institutionelle Investoren, Depotbanken und Ökosystempartner zu bedienen, die auf der Suche nach einer erstklassigen Staking-Infrastruktur sind.

    „MAVAN stellt einen entscheidenden Schritt in unserer Vision dar, eine der führenden Staking- und On-Chain-Infrastrukturplattformen weltweit aufzubauen", sagte Tom Lee, Chairman von Bitmine. „Da Bitmine der größte Besitzer von Ethereum weltweit ist, wird MAVAN kurz nach dem Start die größte Ethereum-Staking-Plattform der Welt sein. Wir planen, im Laufe der Zeit auf weitere Proof-of-Stake-Netzwerke und kritische Blockchain-Infrastruktur zu expandieren, und bis 2026 werden wir unsere Bemühungen in Bereichen wie On-Chain Vaults, Post-Quantum-Client-Entwicklung und mehr ausbauen."

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