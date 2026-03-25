Advanced Gold gründet US-Tochtergesellschaft zur Entwicklung des Projekts Silver Belle; geologisches Team beauftragt

TORONTO, ONTARIO – 25. März 2026 / IRW-Press / Advanced Gold Exploration Inc. (CSE: AUEX; FWB: ZF2; OTC Pink: AUHIF) („Advanced Gold“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen beabsichtigt, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft mit dem Namen Silver Belle Resources LLC oder einem anderen vom Unternehmen gewählten Namen zu gründen, um seine US-Tätigkeiten zu verwalten und die Eigentumsrechte an den Claims der kürzlich abgeschlossenen Akquisition im Eureka County (Nevada) zu halten.

Gleichzeitig hat das Unternehmen eine formelle Vereinbarung mit ProDeMin USA LLC („ProDeMin“) abgeschlossen, um ein umfassendes Feldarbeitsprogramm durchzuführen und einen mit National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) konformen technischen Bericht (der „technische Bericht“) für das Projekt Silver Belle in Eureka County, Nevada („Silver Belle“) zu erstellen.

Silver Belle umfasst etwa 100 nicht patentierte Erzgang-Bergbauclaims (2.000 Acres) im ertragreichen Bergbaurevier Eureka in Nevada, einem Gebiet, das für hochgradige Karbonatverdrängungslagerstätten (CRD) und eine historische Silber-Blei-Zink-Produktion bekannt ist.

Das Unternehmen hat ProDeMin, ein spezialisiertes geologisches Beratungsunternehmen unter der Leitung von Dr. Craig Gibson, beauftragt, das Phase-1-Explorationsprogramm zu leiten. Dr. Gibson wird als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der NI 43-101-Standards für das Projekt fungieren.

Das Phase-1-Programm soll Mitte bis Ende April 2026 beginnen und umfasst:

- Geologische Kartierungen: detaillierte Feldkartierungen des Claim-Blocks und der umliegenden Gebiete über drei Wochen hinweg.

- Systematische Probenahmen: Entnahme von 50 bis 100 Gesteins- und Bodenproben für die geochemische Analyse.

- Fortschrittliche Feldtechnik: Einsatz von tragbaren XRF-Messgeräten sowie mittels Drohnen aufgenommener Orthofotos und Videos.

- Datenzusammenstellung: Integration aller neuen Felddaten in eine umfassende GIS-Datenbank.

Nach Abschluss der Feldarbeiten und Erhalt der Analyseergebnisse wird ProDeMin den technischen Bericht erstellen, der eine gründliche Überprüfung der historischen Explorationsdaten, eine detaillierte geologische Beschreibung von Silver Belle sowie Empfehlungen für zukünftige Bohrungen und die Ressourcendefinition enthalten wird.