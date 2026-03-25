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    Agrana: Hoffnung auf süße Überraschung

    Der Frucht-, Stärke- und Zuckerkonzern Agrana muss für das Geschäftsjahr 2025/26 (per 28.2.) Sonderabschreibungen im Segment Zucker über rund 45 bis 55 Mio. Euro vornehmen. Das EBIT wird dadurch erheblich belastet. Für das Geschäftsjahr 2026/27 werden die Karten offenbar gerade neu gemischt.
    Das Ende Februar abgeschlossene Geschäftsjahr 2025/26 wird kein Ruhmesblatt für Agrana. Durch die Sonderabschreibung wird das einst geplante, deutliche EBIT-Wachstum auf 45 bis 60 Mio. Euro sicher nicht erreicht worden sein. Hintergrund dieser Entwicklung war das anhaltend schwierige Marktumfeld im Segment ACS – Zucker.
    Für das jüngst angelaufene Geschäftsjahr 2026/27 gibt es endlich wieder ein wenig Rückenwind. Getrieben von steigenden Preisen bei Agrarrohstoffen durch den Krieg in Nahost ist auch der Zuckerpreis in den vergangenen vier Wochen wieder zweistellig nach vorne gekommen. Ungeachtet dessen: Der Preis für den Süßstoff bewegt sich in der Fünfjahresbetrachtung weiter auf einem sehr niedrigen Niveau.
    Während sich allerdings der Aktienkurs des Großaktionärs Südzucker in den vergangenen Tagen deutlich erholen konnte, ist die Kursreaktion bei Agrana auf den Zuckerpreisanstieg bislang doch eher verhalten. Zur Erinnerung: Südzucker hält 50 Prozent an der AGRANA Zucker, Stärke und Frucht Holding AG, die wiederum mit 78,34 Prozent an Agrana beteiligt ist. Der guten Ordnung halber: Südzucker besitzt zudem noch eine direkte Beteiligung über 2,74 Prozent an den Wienern.
    Für Investoren ist das Geschäftsjahr 2025/26 bereits abgehakt. Diese blicken in die Zukunft und da sieht es durch den Preisanstieg beim Zucker schon etwas besser aus. Die Frage ist jedoch, inwieweit dieser Anstieg nachhaltig ist oder im besten Fall, ob sich der Preiszuwachs sogar noch weiter fortsetzt. Hier trifft die Sondersituation durch den Iran-Krieg auf einen semioptimalen Umgang mit Zuckerimporten durch die EU. Kommt die vom Bauernverband geforderte Begrenzung der Importe, besitzt Agrana durchaus wieder Potenzial.

    (aktien-global.de, 25.03.2026, 17:15 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

    Die Agrana Beteiligungs Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 11,35EUR auf Tradegate (25. März 2026, 09:57 Uhr) gehandelt.




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